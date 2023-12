Еще 2 игрока Челси травмировались. Теперь в лазарете более десятка игроков

Во время матча 16-го тура АПЛ "Эвертон" - "Челси" два игрока лондонцев не смогли продолжить игру из-за травм. На 27-й минуте поле покинул капитан Джеймс, а в конце матча (84-я минута) пришлось менять голкипера Санчеса.

???????? Reece James has suffered a new injury — hamstring issue for #CFC captain. pic.twitter.com/yPK5DxTeOI

Robert Sanchez is substituted off with an apparent injury for Chelsea. pic.twitter.com/WaZtt4Mg5k