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Тренер Тоттенхэма Постекоглу: Наш провал был, когда мы потеряли нескольких ключевых игроков

Англия

Звезды команды делают разницу на поле

Тренер Тоттенхэма Постекоглу: Наш провал был, когда мы потеряли нескольких ключевых игроков

Фото: twitter.com/SpursOfficial

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Главный тренер "Тоттенхэма" Анже Постекоглу подытожил победу над "Ньюкаслом" со счетом 4:1.

Я считаю, что наша игра была великолепной во всех аспектах. Мы выглядели действительно ярко и четко в передовой трети.

Не нужно много науки, чтобы выяснить, что наш провал произошел, когда мы потеряли нескольких ключевых игроков. Это было непросто. Я не был строгим с ребятами, но я не шел на компромиссы и не оправдывался.

Пожалуй, я был слишком строгим с ними. Ньюкасл - единственный другой клуб, у которого были такие травмы, как у нас. В этой лиге это неумолимо. Если вам не хватает одного или двух ключевых игроков, вы собираетесь поскользнуться.

Мы пережили тяжелое время. Надеюсь, мы выходим с другой стороны.

Лондонцы после 16-го тура находятся на 5-м месте АПЛ с 30-а очками. Расстояние до первого места - 7 баллов. Следующий матч "Тоттенхэм" проведет с "Ноттингемом". Игра состоится 15 декабря.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Виктор Иванчук
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