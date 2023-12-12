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Манчестер Юнайтед и Барселона могут провести обмен футболистами

Англия

Клубы думают над обменом игроками

Манчестер Юнайтед и Барселона могут провести обмен футболистами

Getty Images

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг попросил руководство отпустить вингера Джейдона Санчо из клуба, сообщает Diario Sport.

В клубе понимают, что за футболиста сейчас никто не даст €85 млн, которые "МЮ" заплатил летом 2021-го "Боруссии" Дортмунд. Поэтому англичане предложили обменять Санчо на вингера "Барселоны" Рафинью Диаса.

Санчо не играет за "МЮ" с 26 августа - его отстранили от первой команды из-за конфликта с тен Хагом. В этом сезоне в его активе три матча.

Рафинья стал игроком "Барселоны" летом 2022 года, его купили у "Лидса" за €58 млн. В этом сезоне он забил два мяча и отдал пять голевых передач в 15 встречах.

Ранее сообщалось, что "Боруссия" и "МЮ" проведут переговоры по обмену Санчо на Дониелла Малена.

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Источник:
sport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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