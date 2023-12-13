Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль хочет вернуть португальского полузащитника из аренды
Португалец получает недостаточно игрового времени
х
"Ливерпуль" намерен вернуть португальского полузащитника Фабио Карвалью из аренды. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Молодой футболист перешел в "РБ Лейпциг" летом 2023 года. Но "Ливерпуль" хочет вернуть полузащитника в январе. Представители клуба не довольны количеством игрового времени Фабио.
Отметим, что в этом сезоне он сыграл 12 матчей, но находился на поле всего 257 минут, преимущественно выходя на замену.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Алиев получил удостоверение участника боевых действий
- Закарпатский чиновник разнес УАФ: Забыли, как мы таскали автобусы на забитую границу, чтобы вдруг не стоять долго в очередях
- Соперник Шахтера в хаосе: 500 млн долгов, 85-летний босс платит колдунье, а ультрас избили охранника Виллаш-Боаша
- Забарный помог разбить МЮ, а Ярмолюк - лучший в Брентфорде. Стали известны оценки украинцев за матчи АПЛ
- Красотка дня. Самая сексуальная фанатка МЮ восхищает фанатов яркими фото в Таиланде. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная невеста столпа обороны Руха. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн