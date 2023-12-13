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Ливерпуль хочет вернуть португальского полузащитника из аренды

Англия
Обновлено

Португалец получает недостаточно игрового времени

Ливерпуль хочет вернуть португальского полузащитника из аренды

х

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"Ливерпуль" намерен вернуть португальского полузащитника Фабио Карвалью из аренды. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

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Молодой футболист перешел в "РБ Лейпциг" летом 2023 года. Но "Ливерпуль" хочет вернуть полузащитника в январе. Представители клуба не довольны количеством игрового времени Фабио.

Отметим, что в этом сезоне он сыграл 12 матчей, но находился на поле всего 257 минут, преимущественно выходя на замену.

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Ливерпуль РБ Лейпциг Фабио Карвальо
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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