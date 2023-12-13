Ливерпуль хочет вернуть португальского полузащитника из аренды

"Ливерпуль" намерен вернуть португальского полузащитника Фабио Карвалью из аренды. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

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Молодой футболист перешел в "РБ Лейпциг" летом 2023 года. Но "Ливерпуль" хочет вернуть полузащитника в январе. Представители клуба не довольны количеством игрового времени Фабио.

Отметим, что в этом сезоне он сыграл 12 матчей, но находился на поле всего 257 минут, преимущественно выходя на замену.