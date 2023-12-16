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Челси может подписать голкипера Арсенала
Все из-за травмы Роберта Санчеса
Фото: Getty Images
Лондонский "Челси" следит за голкипером "Арсенала" Аароном Рэмсдейлом. Сторож "канонирских" ворот заинтересовал Почеттино, ведь основной голкипер "пенсионеров" Роберт Санчес сейчас находится в лазарете.
Из-за сокращения игрового времени вратарь "Арсенала" планирует сменить клубную прописку. За ситуацией также следит "Ньюкасл", который тоже остался без Поупа.
Однако Артета не планирует отпускать голкипера зимой, ведь в случае ухода Рэмсдейла наставнику придется пользоваться услугами 21-летнего третьего вратаря Карла Хайна.
В этом сезоне Аарон уступил место основного голкипера Давиду Райе и принял участие лишь в 9 поединках. Сейчас портал transfermarkt оценивает игрока в 32 млн евро.
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