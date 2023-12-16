АПЛ. Челси – Шеффилд Юнайтед 2:0. Не убедили, но победили

Маурисио Почеттино буквально слегка удивил выбором своего стартового состава и рискнул посадить на скамейку запасных Энцо Фернандеса, то есть игрока, который выходил в старте буквально в каждом матче Премьер-лиги с момента переезда на "Стэмфорд Бридж" прошлой зимой. На скамейке запасных у "синих" также оказался Кристофер Нкунку, который все еще не играл за "синих" в официальных матчах с момента своего трансфера летом. Аргентинский специалист хотел как-то вскрыть низкий блок соперника и сделал ставку на тройку атакующих игроков под форвардом Мудрик-Палмер-Стерлинг. Насколько это была удачная идея? Давайте разбираться.

Команда Криса Уайлдера приехала играть в свой фирменный футбол с низким блоком и разящими контратаками при лучшей возможности и подобный соперник максимально неприятен для нынешнего "Челси", ведь лондонцы просто не умеют играть против подобных коллективов. Первый тайм этой встречи стал прекрасным тому подтверждением.

Все, что произошло в первой половине, можно охарактеризовать фразой "как горохом об стену", ведь хозяева поля владели мячом, даже неплохо прессинговали на чужой половине поля, быстро возвращая себе круглого, неплохо также действовал Михаил Мудрик на правом фланге, делая передачи на ход и забегания, но ничто из этого не помогло "синим" нанести хотя бы один хороший удар по воротам Фодерингема. То есть не было момента, чтобы какую-то попытку можно было бы назвать опасной. То последнего паса не хватало, то удара, а еще Николя Джексон как главный любитель офсайдов в составе "синих", от него просто не хватало качества.

Что касается гостей, то у них был один неплохой удар из-за пределов штрафной площади от Арчера, впрочем мяч пролетел мимо ворот. Даже этот удар выглядел острее чем любые попытки "синих" открыть счет в первом тайме. Куда более интересный футбол начался во второй половине встречи, когда на 54-й минуте Рахим Стерлинг и Коул Палмер разыграли неплохую комбинацию с прорывом в штрафную площадку. Рахим получил пас от Палмера, ворвался в штрафную и прострелил вдоль ворот Фодерингема, где в касание совершил атаку тот же Палмер. Четко, быстро и взвешенно, таких выпадов и смелых решений очень не хватало в первом тайме.

А через 5 минут подопечные Маурисио Почеттино удвоили свое преимущество и этот гол действительно выглядел забавно, учитывая то, как все участники эпизода в один момент выключились из него. Заброс на Стерлинга, который боролся за мяч и до конца пытался нанести удар, впрочем его задержали защитники, мяч отскочил к Палмеру, но Рахим, как и оборона "Шеффилда", просто выключились и не захотели доигрывать эпизод до конца. Зато Палмер отдал пас на Джексона, который закатил круглого в пустые ворота с одного метра. После просмотра ВАР гол засчитали, почему там все были такие пассивные — вопрос. 2:0.

Все, что происходило после этого, было необязательным доигрыванием команд, которые полностью все понимали. "Челси" не планировал активно стараться и забивать больше, они получили результат и еще создали несколько своих моментов, в частности Армандо Броя не забил с метра по пустым воротам. Но никто не выглядел особенно расстроенным по этому поводу. Что касается гостей, то им не хватало сил и качества для вероятного камбека.

Почеттино может быть доволен результатом, но если он хочет спросить болельщиков "Челси", была ли эта победа убедительной, то ответ будет "нет". Важны три очка для "синих", здесь беспрекословно, но к игре остаются вопросы. К слову, дебюта Нкунку мы так и не увидели, поэтому будем ждать дальше.

АПЛ, 17-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

"Челси" — "Шеффилд Юнайтед" 2:0

Голы: Палмер (54), Джексон (61)

"Челси": Петрович — Дисаси, Силва, Бадиашиль, Колвилл — Кайседо, Галлахер — Стерлинг (Броя, 75), Палмер (Маатсен, 90+4), Мудрик (Фернандес, 69) — Джексон (Ґюсто, 90+4)

"Шеффилд Юнайтед": Фодерингем — Богл, Ахмедходжич, Трасти, Лоу — Соуза — Макети, Хамер (Бен Слиман, 80), Брукс (Осула, 58), Арчер — Макберни (Норвуд, 67)

Предупреждения: Галлахер (52) — Макети (42), Хамер (63), Лоу (74)