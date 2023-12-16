АПЛ. Бернли – Эвертон 0:2. И без Миколенко эта команда просто неотразима

Это был особый матч для главного тренера "Эвертона" Шона Дайча, который впервые возвращается на "Терф Мур" после многих лет работы на этом стадионе. Домашние трибуны с теплом встретили своего бывшего наставника, поэтому никаких обид у сторон не осталось. "Бернли" продолжает свое неудачное шествие в этом сезоне и матч против "ирисок", которые прямо сейчас сильнее, чем когда-либо, не сулил "бордовым" ничего положительного.

Забегая наперед, все же один положительный момент для команды Компани отметить все же стоит. Нападающий команды Лайл Фостер, который два месяца назад признался в своих ментальных проблемах, наконец-то вернулся на поле. Фостер прошел курс лечения и работы с психологами и с новыми силами может врываться в сезон и помогать собственной команде. Он вышел на замену вместо Джея Родригеса после перерыва. Приятное возвращение, поздравляем Лайла.

А что же произошло еще до того, как Фостер появился на поле? Происходило избиение хозяев поля на собственном же поле. Несмотря на то, что "Эвертон" был без Виталия Миколенко, который пропускал эту встречу из-за небольшого повреждения, команда Дайча была безжалостной и уже привычно агрессивной. Главная сила "ирисок" - игра на втором этаже, они являются одними из лучших исполнителей стандартных положений и имеют один из самых высоких процентов голов, забитых именно головой.

Без сюрпризов, именно этим оружием они и пользовались против "Бернли". Сначала опасно головой пробивал Дуайт Макнил, однако не хватило точности, затем Доминик Калверт-Льюин получил идеальную подачу от Паттерсона, но Траффорд успел среагировать на этот удар. Бомбардировка штрафной площадки "Бернли" продолжилась и гости открыли счет после углового, который подал Макнил, воздух выиграл Амаду Онана, именно бельгиец и отметился голом. Сам гол подействовал на "бордовых" как своеобразный триггер, они создали несколько интересных моментов благодаря усилиям Ларсена и Амдуни, но взамен снова пропустили после стандарта.

Пикфорд со своей половины поля загрузил круглого вперед, где верховую борьбу выиграл Джеймс Тарковски. Он сбросил мяч на своего партнера по центру обороны Майкла Кина и тот пробил, правда Траффорд среагировал на этот удар, а на добивание от того же Кина его уже не хватило. 0:2.

Второй пропущенный гол снова активизировал команду Венсана Компани, но они все никак не смогли нанести один финальный и разящий удар, который мог бы полноценно вернуть их в игру. К слову, этот матч как будто и не разделялся на первый и второй таймы, обе половины прошли в похожей манере, вот только после того, как "ириски" получили преимущество в два гола, они начали играть сугубо по счету. Не думаю, что кто-то подвергает сомнению умение банды Шона Дайча играть от обороны и играть при этом максимально надежно. Сегодня мы увидели это во всей красе.

Среди попыток "Бернли" отыграть хотя бы один мяч во втором тайме вспоминается разве что удар Сандера Берге из-за пределов штрафной площади в стойку ворот Пикфорда. А так, это было спокойное доведение матча до логического победного счета со стороны "ирисок". Подобных качеств у этой команды до того, как с них сняли 10 очков, мы не видели. Вот, что может делать с командой реальная психологическая мотивация. Замечательная победа замечательной команды, теперь "Эвертон" поднимается на 16-ю строчку и обходит "Ноттингем Форест".

АПЛ, 17-й тур

Стадион: "Терф Мур" (Бернли)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Бернли" — "Эвертон" 0:2

Голы: Онана (19), Кин (25)

"Бернли": Траффорд — Витиньо (Редмонд, 87), О'Ши, Байер, Делькруа (Аль-Дахиль, 70) — Ларсен (Бенсн, 82), Берге, Браунхилл, Одобер (Трезор, 87) — Родригес (Фостер, 46), Амдуни

"Эвертон": Пикфорд — Паттерсон, Тарковски, Кин, Годфри — Гаррисон, Онана, Гарнер, Макнил — Дукуре (Доббин, 46) — Калверт-Льюин (Бету, 82)

Предупреждения: Гарнер (82)