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Отдых после ЛЧ. Ньюкасл Юнайтед - Фулхэм 3:0. Обзор матча и видео голов

Англия

Ньюкасл Юнайтед - Фулхэм ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 16.12.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Отдых после ЛЧ. Ньюкасл Юнайтед - Фулхэм 3:0. Обзор матча и видео голов

Фото: premierleague.com

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Матч пошел по сценарию "Ньюкасла" уже на 22-й минуте, после того, как форвард гостей получил красную. Хотя в первом тайме "сорокам" забить не удалось, но после перерыва подопечные Эдди Хау разгромили "Фулхэм". Сначала отличился Майли, второй гол забил Альмирон. Финальную точку поставил Берн, который только что вернулся из лазарета.

"Ньюкасл" после этой игры размещается на 6-м месте АПЛ с 29-ю очками. "Фулхэм" чуть ниже, на 11-й строчке с 21-м баллом.

Английская Премьер-лига, 17-й тур
"Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)
"Ньюкасл Юнайтед" - "Фулхэм" 3:0
Голы: Майли 57, Альмирон 64, Берн 82
Удаление: Хименес 22

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Фулхэм (Лондон) Ньюкасл
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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