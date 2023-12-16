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Зинченко является одним из лучших в АПЛ по противодействию дриблингу соперников
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Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Арсенала" Александр Зинченко в этом сезоне совершил за 15 игр в АПЛ 30 попыток остановить дриблинг соперников. 83,3% из них оказались успешными (25 попыток). Это один из лучших показателей среди всех игроков чемпионата.
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Лидером рейтинга является одноклубник Александра Уильям Салиба с показателем 91,7% (11/12).
К слову, Миколенко имеет 63,2% успешных попыток, Забарный 44%, а Мудрик 26,7%.
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Источник:FBREF.COM
Опубликовал: Виктор Иванчук
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