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Зинченко является одним из лучших в АПЛ по противодействию дриблингу соперников

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Зинченко является одним из лучших в АПЛ по противодействию дриблингу соперников

Getty Images / Global Images Ukraine

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Защитник "Арсенала" Александр Зинченко в этом сезоне совершил за 15 игр в АПЛ 30 попыток остановить дриблинг соперников. 83,3% из них оказались успешными (25 попыток). Это один из лучших показателей среди всех игроков чемпионата.

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Лидером рейтинга является одноклубник Александра Уильям Салиба с показателем 91,7% (11/12).

К слову, Миколенко имеет 63,2% успешных попыток, Забарный 44%, а Мудрик 26,7%.

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Источник:
FBREF.COM
Опубликовал: Виктор Иванчук
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