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"Он присылал мне нарезку своих действий". Серхио Гомес признался, что учится у Зинченко

Наши за границей

Нынешний левый защитник Сити учится у бывшего

"Он присылал мне нарезку своих действий". Серхио Гомес признался, что учится у Зинченко

Фото: УАФ/ Автор - Павло Кубанов

Новина українською

Левый защитник "Манчестер Сити" Серхио Гомес высказался об украинце Александре Зинченко, который ранее также играл за "горожан".

Я смотрел много игр Зинченко. Я пришел в "Сити", потому что он ушел, этого хотел тренер. Он присылал мне свою нарезку действий из "Арсенала", хотел помочь мне, обращал внимание на то, что он делал.

Мы очень схожи, так как он в клубе также играет крайнего защитника, правда в сборной действует несколько выше, - сказал Гомес.

Напомним, что Зинченко перешел из "Сити" в "Арсенал" летом 2022 года.

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Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Александр Зинченко Серхио Гомес
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Источник:
Football Espana
Опубликовал: Михаил Черныш
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