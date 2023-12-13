"Он присылал мне нарезку своих действий". Серхио Гомес признался, что учится у Зинченко
Нынешний левый защитник Сити учится у бывшего
Фото: УАФ/ Автор - Павло Кубанов
Левый защитник "
Я смотрел много игр Зинченко. Я пришел в "Сити", потому что он ушел, этого хотел тренер. Он присылал мне свою нарезку действий из "Арсенала", хотел помочь мне, обращал внимание на то, что он делал.
Мы очень схожи, так как он в клубе также играет крайнего защитника, правда в сборной действует несколько выше, - сказал Гомес.
Напомним, что Зинченко перешел из "Сити" в "Арсенал" летом 2022 года.
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Источник:Football Espana
Опубликовал: Михаил Черныш
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