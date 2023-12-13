"Он присылал мне нарезку своих действий". Серхио Гомес признался, что учится у Зинченко

Левый защитник " Манчестер Сити " Серхио Гомес высказался об украинце Александре Зинченко, который ранее также играл за "горожан".

Я смотрел много игр Зинченко. Я пришел в "Сити", потому что он ушел, этого хотел тренер. Он присылал мне свою нарезку действий из "Арсенала", хотел помочь мне, обращал внимание на то, что он делал.

Мы очень схожи, так как он в клубе также играет крайнего защитника, правда в сборной действует несколько выше, - сказал Гомес.