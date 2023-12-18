Кин - о словах ван Дейка о превосходстве Ливерпуля над МЮ: Его клуб выиграл один титул за 30 с лишним лет

Рой Кин возмущен словами Вирджила ван Дейка о "Манчестер Юнайтед".

В 17-м туре АПЛ "Ливерпуль" и "МЮ" сыграли вничью на "Энфилде" (0:0).

После матча ван Дейк заявил о преимуществе мерсисайдцев во всех аспектах: "Победить пыталась только одна команда. "Ливерпуль" был лучше во всех аспектах. Они радуются из-за одного балла, а мы разочарованы".

"Вирджил ван Дейк повел себя высокомерно, высказавшись о "Манчестер Юнайтед" таким образом. Ему самому стоит напомнить: он играет за клуб, который выиграл один титул за 30 с лишним лет.

Он говорит, что только одна команда хотела победить, что "Юнайтед" радуется одному очку. "МЮ" находится в трудном положении, как было и с "Ливерпулем" на протяжении многих лет.

Поэтому, возможно, его высокомерие сегодня обернулось против него самого", - сказал экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" в эфире Sky Sports.