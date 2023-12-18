  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Кин - о словах ван Дейка о превосходстве Ливерпуля над МЮ: Его клуб выиграл один титул за 30 с лишним лет
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кин - о словах ван Дейка о превосходстве Ливерпуля над МЮ: Его клуб выиграл один титул за 30 с лишним лет

Англия

Кин возмущен словами ван Дейка

Кин - о словах ван Дейка о превосходстве Ливерпуля над МЮ: Его клуб выиграл один титул за 30 с лишним лет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Рой Кин возмущен словами Вирджила ван Дейка о "Манчестер Юнайтед".

В 17-м туре АПЛ "Ливерпуль" и "МЮ" сыграли вничью на "Энфилде" (0:0).

После матча ван Дейк заявил о преимуществе мерсисайдцев во всех аспектах: "Победить пыталась только одна команда. "Ливерпуль" был лучше во всех аспектах. Они радуются из-за одного балла, а мы разочарованы".

"Вирджил ван Дейк повел себя высокомерно, высказавшись о "Манчестер Юнайтед" таким образом. Ему самому стоит напомнить: он играет за клуб, который выиграл один титул за 30 с лишним лет.

Он говорит, что только одна команда хотела победить, что "Юнайтед" радуется одному очку. "МЮ" находится в трудном положении, как было и с "Ливерпулем" на протяжении многих лет.

Поэтому, возможно, его высокомерие сегодня обернулось против него самого", - сказал экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" в эфире Sky Sports.

Читайте также Ван Дейк: Лишь одна команда пыталась выиграть. Мы были лучшими во всем
По теме
yellow-arrow
Ван де Бек пройдет медосмотр для перехода в Айнтрахт в ближайшие 24 часа
yellow-arrow
Челси Мудрика будет играть в канун Рождества, Зинченко против Ливерпуля, шансы Лунина и Трубина. Расписание футбола на 18- 24 декабря
yellow-arrow
Мактоминей: Хотим показать, что мы готовы к борьбе
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Вирджил ван Дейк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
bbc
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости