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Кин - о словах ван Дейка о превосходстве Ливерпуля над МЮ: Его клуб выиграл один титул за 30 с лишним лет
Кин возмущен словами ван Дейка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Рой Кин возмущен словами Вирджила ван Дейка о "Манчестер Юнайтед".
В 17-м туре АПЛ "Ливерпуль" и "МЮ" сыграли вничью на "Энфилде" (0:0).
После матча ван Дейк заявил о преимуществе мерсисайдцев во всех аспектах: "Победить пыталась только одна команда. "Ливерпуль" был лучше во всех аспектах. Они радуются из-за одного балла, а мы разочарованы".
"Вирджил ван Дейк повел себя высокомерно, высказавшись о "Манчестер Юнайтед" таким образом. Ему самому стоит напомнить: он играет за клуб, который выиграл один титул за 30 с лишним лет.
Он говорит, что только одна команда хотела победить, что "Юнайтед" радуется одному очку. "МЮ" находится в трудном положении, как было и с "Ливерпулем" на протяжении многих лет.
Поэтому, возможно, его высокомерие сегодня обернулось против него самого", - сказал экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" в эфире Sky Sports.
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