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Ван Дейк: Лишь одна команда пыталась выиграть. Мы были лучшими во всем

Англия

Разочарование оно такое

Ван Дейк: Лишь одна команда пыталась выиграть. Мы были лучшими во всем

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Капитан "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк прокомментировал ничью 0:0 дома против "Манчестер Юнайтед".

Я разочарован. 100%. Если вы видели, как мы играли, мы владели большей частью мяча и создавали моменты. Лишь одна команда пыталась выиграть игру. Конечно, мы хотим выигрывать в каждой игре, и поэтому это расстраивает. Иногда не хватало правильного решения.

Конечно, мы продолжаем, но это расстраивает, потому что мы были лучше во всех аспектах. В конце концов, они хотят получить очко, а мы разочарованы очком. Очевидно, что они не в лучшей форме. Придя сюда, вы опасаетесь нашей угрозы. Мы должны были выиграть сегодня. Мы должны учиться из определенных ситуаций, и я знаю, что мы это сделаем.

В прошлом году мы подошли к игре с Манчестер Юнайтед не очень хорошо, но мы убедительно выиграли игру, но прошлый год сейчас не учитывается.

"Ливерпуль" опустился на второе место АПЛ. Теперь они имеют 38 очков, а первый "Арсенал" на балл больше.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Виктор Иванчук
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