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Ван де Бек пройдет медосмотр для перехода в Айнтрахт в ближайшие 24 часа
В текущем сезоне 26-летний полузащитник принял участие в двух матчах
Фото: twitter.com/ManUtd / Автор: неизвестен
Нидерландский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек пройдет медицинские тесты как новый игрок франкфуртского "Айнтрахта" в ближайшие 24 часа. Договор об аренде будет подписан на этой неделе.
Как ранее сообщалось, пункт о праве выкупа будет присутствовать в соглашении. Он не является обязательным, а его стоимость составляет 11 млн евро плюс 4 млн в качестве бонусов.
Напомним, полузащитник перешел в "Манчестер Юнайтед" из амстердамского "Аякса" летом 2020 года. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 39 млн. евро. В текущем сезоне 26-летний Донни ван де Бек принял участие в двух матчах английского клуба во всех турнирах, проведя на поле всего 21 минуту.
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