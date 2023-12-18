Ван де Бек пройдет медосмотр для перехода в Айнтрахт в ближайшие 24 часа

Нидерландский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек пройдет медицинские тесты как новый игрок франкфуртского "Айнтрахта" в ближайшие 24 часа. Договор об аренде будет подписан на этой неделе.

Как ранее сообщалось, пункт о праве выкупа будет присутствовать в соглашении. Он не является обязательным, а его стоимость составляет 11 млн евро плюс 4 млн в качестве бонусов.

Напомним, полузащитник перешел в "Манчестер Юнайтед" из амстердамского "Аякса" летом 2020 года. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 39 млн. евро. В текущем сезоне 26-летний Донни ван де Бек принял участие в двух матчах английского клуба во всех турнирах, проведя на поле всего 21 минуту.