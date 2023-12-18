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Бывший тренер Челси объяснил, почему де Брюйне и Салах ушли из клуба
Жозе Моуринью рассказал, почему нападающий и полузащитник покинули Челси
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью рассказал, почему Кевин де Брюйне и Мохамед Салах ушли из "Челси".Об этом сообщает издание Goal.
"Честно говоря, они ушли, потому что хотели этого. История доказала, что их выбор был хорошим. Игроки сейчас имеют хорошую карьеру. Ребята иногда принимают такие решения, потому что они не могут ждать. Они не могут быть спокойными и ждать подходящего момента. Их карьера идет в неправильном направлении".
"С Кевином была несколько иная история. Он должен был перейти в аренду в немецкую команду. Я сказал: "Нет, я не хочу, чтобы футболист покинул клуб". Тогда он остался. Мы начали сезон в АПЛ, Кевин играл в стартовом составе. Затем был Суперкубок Европы в Праге против "Баварии", но он не сыграл в этом матче. На следующий день де Брюйне захотел уйти. Мы сыграли второй матч Премьер-лиги в против "Манчестер Юнайтед" (0:0). Кевин играл несколько минут, но это игровое время для него недостаточно. Я ему сказал: "Если ты хочешь уйти из "Челси" уходи, придет кто-то другой". Они были просто детьми, которые не могли ждать, но их карьера говорит о том, что они были правы.", - сказал Жозе Моуринью Obi One Podcast.
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