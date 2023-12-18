Английский клуб начал переговоры с защитником Жан-Клер Тодибо

Английский клуб "Тоттенхэм" начал договариваться о трансфере Жан-Клер Тодибо. Об этом сообщает Dailymail.

На прошлой неделе клуб провел переговоры с представителями игрока. В это трансферное окно "Тоттенхэм" должен подписать трех игроков, но позиция центрального защитника - является приоритетом. Также "Шпоры" намерены подписать полузащитника и нападающего.

Трансферная стоимость Жан-Клер Тодибо из ФК "Ницца" оценивается в 35 миллионов фунтов.