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Английский клуб начал переговоры с защитником Жан-Клер Тодибо

Англия

Жан-Клер Тодибо, вероятно, присоединится к Тоттенхэму

Английский клуб начал переговоры с защитником Жан-Клер Тодибо

Eurosport

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Английский клуб "Тоттенхэм" начал договариваться о трансфере Жан-Клер Тодибо. Об этом сообщает Dailymail.

На прошлой неделе клуб провел переговоры с представителями игрока. В это трансферное окно "Тоттенхэм" должен подписать трех игроков, но позиция центрального защитника - является приоритетом. Также "Шпоры" намерены подписать полузащитника и нападающего.

Трансферная стоимость Жан-Клер Тодибо из ФК "Ницца" оценивается в 35 миллионов фунтов.

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Тоттенхэм (Лондон) Жан-Клер Тодибо
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Источник:
dailymail
Опубликовал: Екатерина Власова
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