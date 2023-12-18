Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Английский клуб начал переговоры с защитником Жан-Клер Тодибо
Жан-Клер Тодибо, вероятно, присоединится к Тоттенхэму
Eurosport
Английский клуб "Тоттенхэм" начал договариваться о трансфере Жан-Клер Тодибо. Об этом сообщает Dailymail.
На прошлой неделе клуб провел переговоры с представителями игрока. В это трансферное окно "Тоттенхэм" должен подписать трех игроков, но позиция центрального защитника - является приоритетом. Также "Шпоры" намерены подписать полузащитника и нападающего.
Трансферная стоимость Жан-Клер Тодибо из ФК "Ницца" оценивается в 35 миллионов фунтов.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:dailymail
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Жирона – Алавес. АУДИО онлайн трансляция матча 17-го тура чемпионата Испании
- СМИ: Виктор Скрипник расторг контракт с Ворсклой по согласию сторон
- Залужный сделал заявление о мобилизации: Нужно вернуть "те рамки, которые работали раньше"
- Арсенал вернулся в лидеры, Ман Сити проигрывает первой тройке четыре очка. Турнирная таблица АПЛ
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка героя Александрии в матче с Металлистом 1925. ФОТО
- Красотка дня. Самая сексуальная фанатка МЮ восхищает фанатов яркими фото в Таиланде. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн