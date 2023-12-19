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Бернарду Силва: У игроков нет Рождества, нет лета, отдыха недостаточно

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Силва рассказал об усталости футболистов на фоне уплотнения календаря

Бернарду Силва: У игроков нет Рождества, нет лета, отдыха недостаточно

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бернарду Силва рассказал об усталости футболистов на фоне уплотнения календаря.

Ранее стало известно, что в 2025 году чемпионат мира среди клубов продлится месяц из-за участия в нем 32 клубов. Из-за этого некоторые игроки могут провести более 80 матчей за сезон.

"С игроками не советовались, но мы стараемся делать свою работу. Реальность такова, что количество игр, которые мы проводим сейчас, и тем более с учетом новых соревнований, немного сумасшедшее. Игроки получают недостаточно отдыха. Риск травм значительно возрастает.

С таким большим числом игр матчи будут менее энергичными, потеряют интенсивность. Клубный чемпионат мира - топ-турнир, не жалуюсь, но из-за нынешнего числа игр и расписания сложно поддерживать форму, нужен уровень энергии, чтобы хорошо играть.

Не буду врать, иногда я чувствую усталость. Мы играем каждые три дня, не отдыхаем. У нас нет Рождества, у нас нет лета. Но это цена, которую приходится платить за то, чтобы выступать в топ-клубе и бороться за все титулы. В конце концов, нашей мечтой было играть на таком уровне", - сказал хавбек "Манчестер Сити".

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Источник:
theguardian
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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