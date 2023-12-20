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Ливерпуль - Вест Хэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Последний четвертьфинал Кубка лиги – смотреть прямую трансляцию
Getty Images/Global Images Ukraine
Три из четырех полуфиналистов Кубка лиги уже известны. "Ливерпуль" и "Вест Хэм" разыграют между собой четвертую путевку. Не позавидуешь "молотобойцам", которые встретятся с рассерженными "мерсисайдцами". У "Ливерпуля" уже два матча без побед. Однако, может, у лондонцев получится наоборот: продолжить эту неудачную для команды Клоппа серию?
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Кубок лиги, четвертьфинал
20 декабря 2023. Ливерпуль, "Энфилд"
"Ливерпуль" 22:00 "Вест Хэм"
Телетрансляция – Setanta Sports
Трансляція матчу Ліверпуль - Вест ГемСмотреть трансляцию
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