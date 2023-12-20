Ливерпуль - Вест Хэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Три из четырех полуфиналистов Кубка лиги уже известны. "Ливерпуль" и "Вест Хэм" разыграют между собой четвертую путевку. Не позавидуешь "молотобойцам", которые встретятся с рассерженными "мерсисайдцами". У "Ливерпуля" уже два матча без побед. Однако, может, у лондонцев получится наоборот: продолжить эту неудачную для команды Клоппа серию?

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Кубок лиги, четвертьфинал

20 декабря 2023. Ливерпуль, "Энфилд"

"Ливерпуль" 22:00 "Вест Хэм"

Телетрансляция – Setanta Sports