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Нуну Эшпириту Санту возглавил Ноттингем Форест, идущий 17-м в АПЛ
Первый матч во главе команды он проведет 23 декабря
Getty Images / Global Images Ukraine
Новым тренером "Ноттингем Форест" стал Нуну Эшпириту Санту.
49-летний специалист подписал с клубом, идущим на 17-м месте в таблице АПЛ, контракт сроком на 2,5 года. Первый матч во главе команды он проведет в субботу, 23 декабря - дома против "Борнмута".
Ранее Нуну работал с "Риу Аве", "Валенсией", "Порту", "Вулверхэмптоном" и "Тоттенхэмом". Его последний клуб - саудовский "Аль-Иттихад", где, как сообщалось, он конфликтовал с Каримом Бензема.
Welcome to Nottingham Forest, Nuno Espírito Santo ????— Nottingham Forest (@NFFC) December 20, 2023
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