Нуну Эшпириту Санту возглавил Ноттингем Форест, идущий 17-м в АПЛ

Новым тренером "Ноттингем Форест" стал Нуну Эшпириту Санту.

49-летний специалист подписал с клубом, идущим на 17-м месте в таблице АПЛ, контракт сроком на 2,5 года. Первый матч во главе команды он проведет в субботу, 23 декабря - дома против "Борнмута".

Ранее Нуну работал с "Риу Аве", "Валенсией", "Порту", "Вулверхэмптоном" и "Тоттенхэмом". Его последний клуб - саудовский "Аль-Иттихад", где, как сообщалось, он конфликтовал с Каримом Бензема.