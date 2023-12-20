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Нуну Эшпириту Санту возглавил Ноттингем Форест, идущий 17-м в АПЛ

Англия

Первый матч во главе команды он проведет 23 декабря

Нуну Эшпириту Санту возглавил Ноттингем Форест, идущий 17-м в АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Новым тренером "Ноттингем Форест" стал Нуну Эшпириту Санту.

49-летний специалист подписал с клубом, идущим на 17-м месте в таблице АПЛ, контракт сроком на 2,5 года. Первый матч во главе команды он проведет в субботу, 23 декабря - дома против "Борнмута".

Ранее Нуну работал с "Риу Аве", "Валенсией", "Порту", "Вулверхэмптоном" и "Тоттенхэмом". Его последний клуб - саудовский "Аль-Иттихад", где, как сообщалось, он конфликтовал с Каримом Бензема.

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Ноттингем Форест Нуну Эшпириту Санту
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Источник:
Nottingham Forest
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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