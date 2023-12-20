Кубок Лиги. Ливерпуль – Вест Хэм 5:1. Когда соперник просто не подъехал

Учитывая тот факт, что Кубок Лиги нельзя назвать приоритетным турниром, как для "Ливерпуля", так и для "Вест Хэма", было логично ожидать от главных тренеров определенной ротации, именно это и произошло: Клопп решил поберечь силы Мохамеда Салаха и Луиса Диаса, а Мойес дал отдохнуть Лукасу Пакета и Джеймсу Уорд-Праузу. Это если выделять именно главные изменения, были и другие косметические решения от обоих наставников.

Дэвид Мойес за всю свою тренерскую карьеру приезжал на "Энфилд" уже 20 раз и ни разу он не смог покинуть этот стадион с победой в своем активе (13 поражений и 7 ничьих). Не смог он это сделать и в своем 21-м матче на этом стадионе, но это мы уже забегаем вперед, что же у нас происходило на поле?

А происходило то, чего мы частично ожидали от вывески "Ливерпуль" — "Вест Хэм". Хозяева поля активно давили на своего соперника, держали мяч и создавали немало опасности, а гости отбивались и надеялись на собственные контратаки, которых сегодня у них было мало.

После скандально неудачного матча против "Манчестер Юнайтед" Доминику Собослаю следовало извиниться и исправиться, что он и сделал. Напомню, что во время встречи против манкунианцев венгерский полузащитник больше смотрел в камеру, чем играл. За это на него свалилось немало справедливой критики, однако сегодня он на все это ответил великолепным ударом издали точно в дальний угол. Казалось, что "молотобойцы" будут проводить контратаку, впрочем Джаррелл Куанса перехватил круглого у Бенрахма и отдал пас на Собослая, ну а Доминик не промахнулся ударом из-за пределов штрафной площадки. Красиво и логично. 1:0.

Хоть команда Мойеса и проповедует британский стиль футбола, от них мы все же ожидали куда большего. Команда не знала как двигать мяч и, вполне возможно, это было из-за отсутствия Джеймса Уорд-Прауза. Но не смотрим на кадры, сконцентрируемся на сути игры, которой у "Вест Хэма" не прослеживалось. Можно играть на контратаках, кто же запрещает, но надо играть, а не страдать. Отсутствие скорости при перемещениях и при принятии важных решений сыграло ключевую роль в бесхарактерном перформансе лондонцев.

"Ливерпуль" просто давил и со временем это давление только нарастало. За первый тайм трудно вспомнить хотя бы один момент у гостей, зато можно воспроизвести в памяти выстрел от Харви Эллиотта, попытку Дарвина Нуньеса ну и гол Собослая. Ожидалось, что хоть что-то похожее на футбол от "Вест Хэма" мы увидим во втором тайме, но нет. "Ливерпуль" забил свой второй справедливый гол, сделал это после прохода ударом с острого угла Кертис Джонс. 2:0.

Юргену Клоппу показалось, что этого мало и надо добивать соперника, после второго гола он выпустил на поле Мохемеда Салаха, Трента Александра-Арнолда и Ибраима Конате. Впоследствии именно Конате начал уже третью голевую атаку хозяев "Энфилда", на него игроки "Вест Хэма" особо реагировать не хотели, поэтому Ибраима прошел по центру, отдал пас на Коди Гакпо и голландец из-за пределов штрафной пробил в ближний угол, Ареола спасти не смог. 3:0.

На этом игра была полностью завершена и даже гол Джаррода Боуэна, никак не украсит это позорное выступление гостей. Боуэн красиво принял мяч от Джонсона, качнул Куансу и пробил точно в дальний угол Келлехера. Важно отметить, что это был первый и последний удар в створ ворот от команды Мойеса сегодня. Мохамед Салах добил соперников, завершив выход один на один, а последний гвоздь в гроб забил Кертис Джонс, когда после сольного прохода его просто отказались встречать соперники и охотно подарили полузащитнику шанс пробить из выгодной позиции. 5:1.

Спокойный, неприлично обыденный, однако полностью справедливый проход мерсисайдцев в полуфинал, где их ждет кто-то из тройки "Челси", "Фулхэм" и "Миддлсбро". Жеребьевка уже совсем скоро, буквально через несколько минут после окончания этого матча. Ну а Дэвид Мойес все еще не может выиграть на "Энфилде", его попытка номер 21 снова безуспешна.

Кубок Английской Лиги, ¼ финала

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Тим Робинсон (Англия)

"Ливерпуль" — "Вест Хэм" 5:1

Голы: Собослай (28), Джонс (56, 84), Гакпо (71), Салах (82) — Боуэн (77)

"Ливерпуль": Келлегер — Гомес, Куанса, ван Дейк (Конате, 60), Цимикас (Брэдли, 69) — Собослай (Салах, 60), Эндо (Александер-Арнолд, 60), Джонс — Эллиотт, Гакпо (Диас, 78), Нуньес

"Вест Хэм": Ареола — Цоуфал (Керер, 73), Мавропанос, Огбонна, Джонсон — Соучек, Альварес (Ингз, 81) — Кудус (Уорд-Прауз, 73), Форнальс, Бенрахма (Пакета, 57) — Боуэн

Предупреждения: Нуньес (90) — Альварес (52)