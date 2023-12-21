Английский "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне вылетел из Лиги чемпионов, а также переместился на несколько позиций вниз в АПЛ

Поэтому некоторые игроки могут рассматривать предложения от других клубов.

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Полузащитник Каземиро получил предложение из Саудовской Аравии и рассматривает возможность перехода в клуб из этой страны, чтобы сменить окружение. Сейчас детали пока остаются в тайне.