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Каземиро получил предложение из Саудовской Аравии

Англия
Обновлено

Полузащитник может сменить клуб этой зимой

Каземиро получил предложение из Саудовской Аравии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Английский "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне вылетел из Лиги чемпионов, а также переместился на несколько позиций вниз в АПЛ

Поэтому некоторые игроки могут рассматривать предложения от других клубов.

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Полузащитник Каземиро получил предложение из Саудовской Аравии и рассматривает возможность перехода в клуб из этой страны, чтобы сменить окружение. Сейчас детали пока остаются в тайне.

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Каземиро Манчестер Юнайтед
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Источник:
marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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