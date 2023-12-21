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Каземиро получил предложение из Саудовской Аравии
Полузащитник может сменить клуб этой зимой
Getty Images / Global Images Ukraine
Английский "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне вылетел из Лиги чемпионов, а также переместился на несколько позиций вниз в АПЛ
Поэтому некоторые игроки могут рассматривать предложения от других клубов.
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Полузащитник Каземиро получил предложение из Саудовской Аравии и рассматривает возможность перехода в клуб из этой страны, чтобы сменить окружение. Сейчас детали пока остаются в тайне.
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Источник:marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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