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Поможет сегодня Миколенко? Тоттенхэм - Эвертон: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Англии
Тоттенхэм - Эвертон: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Англии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в рамках 18 тура АПЛ "Тоттенхэм" у себя дома примет команду Миколенка "Эвертон". Команды расположились на 5 ("Тоттенхэм") и 16 местах ("Эвертон") в турнирной таблице. Статистика пяти личных встреч в пользу "шпор": 2 победы и три ничьи.
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Чемпионат Англии, "Тоттенхэм" - "Эвертон"
23 декабря, 17:00
Прямая трансляция: Setanta Sports
Прямая трансляция Тоттенхэм - ЭвертонСмотреть трансляцию
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