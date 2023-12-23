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Поможет сегодня Миколенко? Тоттенхэм - Эвертон: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Англии

Англия
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Тоттенхэм - Эвертон: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Англии

Поможет сегодня Миколенко? Тоттенхэм - Эвертон: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Англии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Сегодня в рамках 18 тура АПЛ "Тоттенхэм" у себя дома примет команду Миколенка "Эвертон". Команды расположились на 5 ("Тоттенхэм") и 16 местах ("Эвертон") в турнирной таблице. Статистика пяти личных встреч в пользу "шпор": 2 победы и три ничьи.

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Чемпионат Англии, "Тоттенхэм" - "Эвертон"
23 декабря, 17:00
Прямая трансляция: Setanta Sports

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Прямая трансляция Тоттенхэм - Эвертон
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Источник: Руководство МЮ заинтересовано в подписании нападающих Штутгарта и Севильи
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