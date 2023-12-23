Ребекка Уэлч стала первой женщиной-арбитром, которая обслуживала поединок в АПЛ

Ребекка Уэлч стала первой женщиной, которая обслуживала матч английской Премьер-лиги. Сегодня она дебютировала во встрече между "Фулхэмом" и "Бернли", который начался в 17:00. Два года назад Уэлч стала первой женщиной, которую назначили судить матч Второй лиги между "Гаррогейт Таун" и "Порт Вейлом".

"Она показала хорошие результаты в Чемпионшипе этого сезона и заслуживает этой возможности благодаря качеству и таланту, которыми обладает", - заявил руководитель английских судей Говард Уэбб.

На протяжении своей профессиональной карьеры она обслуживала матчи женских турниров высокого уровня. В частности, она выступала в роли арбитра в финальных поединках Кубка Англии среди женщин в 2017 и 2020 годах на стадионе "Уэмбли".

Добавим, что Венди Томс стала первой женщиной-арбитром в истории АПЛ. В 1997 году она участвовала в судействе во время одного из матчей, однако не в роли главного арбитра, а как боковой судья.