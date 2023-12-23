АПЛ. Ливерпуль – Арсенал 1:1. Зинченко — рождественский чемпион Англии

Это был не просто центральный матч всего 18-го тура Английской Премьер-лиги, это было противостояние за право называться рождественским чемпионом Англии. Если команда находится на первой строчке на Рождество, то обычно она в итоге и становится чемпионом, впрочем вынесем за скобки прошлый сезон, когда "Арсенал" также шел первыми на Рождество. Как бы там ни было, но переоценить важность самого матча очень трудно, Клопп и Артета были настроены исключительно на победу.

Наверное, центральный защитник "канониров" Габриэл даже не хотел ничего слышать по поводу того, когда его команда в последний раз побеждала на "Энфилде", это было еще в далеком 2012 году, когда Артета еще выступал за лондонцев в качестве футболиста, впрочем бразильский защитник был против продолжения этой традиции, поэтому уже на 4-й минуте отправил мяч в сетку ворот своего соотечественника Алиссона. Предшествовала этому голу мастерская подача со штрафного от Мартина Эдегора. В общем активный старт матча от "канониров" принес им гол, а болельщикам команды уверенность в том, что сегодня их команда точно готова к большим свершениям.

Впрочем такое оживленное начало матча от гостей перешло к контролю мяча от "Ливерпуля", который постепенно приходил в себя от такого старта. Скорости в исполнении обеих команд были бешеными и сегодня трудно разделить матч на отрезки, не было тотальной доминации кого-то из соперников, была бесконечная борьба с созданными моментами как у ворот Алиссона, так и у ворот Раи.

В поисках гола мерсисайдцы нередко позволяли гостям оформлять собственные контратаки, да и позиционных выпадов было достаточно. Как это часто бывает с "Ливерпулем", свой гол они забили очень быстро и даже неожиданно. Никаких монотонных перепасовок, только рок-н-рольные забросы вперед. Один из таких на фланге принял Мо Салах, против которого в изоляции остался Зинченко: египтянин без проблем обошел украинца и пробил в ближний угол ворот, Давид Рая лишь разводит руками. 1:1.

Стоит отметить, что до того, как Салах сравнял счет, в ворота "Арсенала" должны были назначать пенальти. Эдегор откровенно сыграл рукой в собственной штрафной площадке, поэтому было очень странно не увидеть сигнала от Дэвида Кута, который сегодня отвечал за ВАР, повторно пересмотреть тот эпизод. Впоследствии "канониры" все же отдали инициативу с уверенностью в том, что скоростей для острых выпадов им будет хватать. В первом тайме вспоминаются моменты у Сака, Жезуса и Эдегора, но всем им не хватило немного точности.

В начале второй половины встречи "Ливерпуль" взял круглого под еще больший контроль и самым острым моментом за этот период стал удар от Джо Гомеза, который буквально в нескольких сантиметрах разошелся со стойкой. Кстати, Гомез начинал этот матч на скамейке запасных, впрочем, в середине тайма Цимикас получил повреждение плеча, поэтому Джо вынужденно вышел на поле раньше времени.

Подопечные Артеты на это ответили ударом от Александра Зинченко с линии штрафной, но выстрелу украинца не хватило немного точности. Но то, что произошло на 72-й минуте, когда "Ливерпуль" оформил выпад в 5 на 2, с уверенностью можно назвать самым острым моментом за весь матч, поэтому тот факт, что они не конвертировали его в гол, невероятно удивляет. Мохамед Салах тащил мяч вперед после неудачного розыгрыша стандарта от "канониров", он отдал под удар Тренту Александеру-Арнолду, который пробил в касание и попал в перекладину. После такой щедрости со стороны мерсисайдцев гости явно разозлились, целая серия ударов от Зинченко, Райса и Гаверца в пределах нескольких минут не нашла сетку ворот Алиссона, но прекрасно показала настрой, с которым лондонцы планировали доигрывать эту встречу.

До конца игры команды еще обменялись небольшими взаимными уколами, однако победителя выявить так и не смогли. Александр Зинченко сегодня проиграл борьбу Мохамеду Салаху в обороне, впрочем, как это обычно и бывает, он компенсировал неидеальную игру в защите активной игрой в атаке. Несколько неплохих ударов, передач для развития атак и в целом он неплохо поддерживал зарождение атак своей команды. Однако сегодня именно тот случай, когда негативного от игры в обороне было больше, чем позитивного в атаке.

Равный матч двух равных команд свершился вничью и это означает, что они остаются на своих местах и между ними остается разница в 1 балл. "Арсенал" на вершине, но "Ливерпуль" дышит в спину.

АПЛ, 18-й тур

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Ливерпуль" — "Арсенал" 1:1

Голы: Салах (29) — Габриэл (4)

"Ливерпуль": Алиссон — Александер-Арнолд, Конате, ван Дейк, Цимикас (Гомез, 35) — Собослай, Эндо, Джонс (Гравенберх, 68) — Салах, Гакпо (Нуньес, 68), Диас (Эллиотт, 68)

"Арсенал": Рая — Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко — Эдегор, Райс, Хаверц — Сака, Жезус (Нкетиа, 77), Мартинелли (Троссар, 68)

Предупреждения: Эндо (45+3), Салах (84) — Сака (38), Гаверц (45+3), Райс (49), Нкетиа (87), Уайт (90+1)