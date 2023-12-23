Салах вошел в топ-10 бомбардиров в истории АПЛ

Гол в ворота "Арсенала" стал для Мохамеда Салаха 151-м в АПЛ.

Это взятие ворот позволило Салаху выйти на 10-е место самых забивных игроков чемпионата за всю историю.

На первом месте - Алан Ширер с 260-ю голами.