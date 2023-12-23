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Салах вошел в топ-10 бомбардиров в истории АПЛ
Уже легенда Ливерпуля?
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Гол в ворота "Арсенала" стал для Мохамеда Салаха 151-м в АПЛ.
Это взятие ворот позволило Салаху выйти на 10-е место самых забивных игроков чемпионата за всю историю.
Into the top ???? scorers in @premierleague history ????????— Liverpool FC (@LFC) December 23, 2023
Magnificent, @MoSalah ???? pic.twitter.com/WKLHgd7VM8
На первом месте - Алан Ширер с 260-ю голами.
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Источник:Ліверпуль
Опубликовал: Виктор Иванчук
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