  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Салах вошел в топ-10 бомбардиров в истории АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Салах вошел в топ-10 бомбардиров в истории АПЛ

Англия
Обновлено

Уже легенда Ливерпуля?

Салах вошел в топ-10 бомбардиров в истории АПЛ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Гол в ворота "Арсенала" стал для Мохамеда Салаха 151-м в АПЛ.

Это взятие ворот позволило Салаху выйти на 10-е место самых забивных игроков чемпионата за всю историю.

На первом месте - Алан Ширер с 260-ю голами.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Очередной результат РишарлиСона. Тоттенхэм - Эвертон 2:1. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Боевая ничья на Энфилде. Ливерпуль - Арсенал 1:1. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Вулверхэмптон – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Ливерпуль Мохамед Салах
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ліверпуль
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости