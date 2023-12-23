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Артета о матче с Ливерпулем: Это была одна из самых напряженных игр, которые я видел за 20 лет в этой лиге
Тренер доволен результатом
В центральном поединке 18-го тура АПЛ "Ливерпуль" и "Арсенал" разошлись миром, зафиксировав ничью 1:1.
Менеджер "Арсенала" Микель Артета считает, что этот результат - справедливый.
Невероятная футбольная игра, одна из самых напряженных, которые я видел за 20 лет в этой лиге. Много времени мы были на вершине, в последние 20 минут мы хотели больше, но ничья - справедливый результат.
Мы были полны решимости атаковать и создавать им проблемы. Это команда, которая создает хаос, они такие вертикальные и прямые. Они лучшие в мире в этом.
Я счастлив быть там, где мы есть. Завтра мы устроим отличный ужин с нашими семьями, а затем вернемся к работе.
"Канониры" будут праздновать Рождество, находясь на первом месте АПЛ, а их сегодняшний оппонент - на втором. Разница между ними - всего в 1 пункт.
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