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Каррагер: Ливерпуль упустил множество моментов в игре против Арсенала
Легенда Ливерпуля об игре с Арсеналом
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера "Ливерпуль" сыграл с "Арсеналом" 1:1, бывший игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер для Sky Sports высказался по поводу игры "мерсисайдцев":
"Ливерпуль" упустил множество моментов во вчерашней игре. Дарвин Нуньес и Луис Диас находятся в плохой бомбардирской форме. Глядя на атакующую тройку "Ливерпуля", хочу сказать, что с ней что-то не так, Салах – ваш первый номер, Нуньес – ваш второй номер, но кто еще будет играть в тройке нападающих?", — приводит слова Каррега Sky Sports.
Напомним, самым результативным игроком "Ливерпуля" является Мохамед Салах.
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