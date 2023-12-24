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Каррагер: Ливерпуль упустил множество моментов в игре против Арсенала

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Легенда Ливерпуля об игре с Арсеналом

Каррагер: Ливерпуль упустил множество моментов в игре против Арсенала

Getty Images / Global Images Ukraine

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Вчера "Ливерпуль" сыграл с "Арсеналом" 1:1, бывший игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер для Sky Sports высказался по поводу игры "мерсисайдцев":

"Ливерпуль" упустил множество моментов во вчерашней игре. Дарвин Нуньес и Луис Диас находятся в плохой бомбардирской форме. Глядя на атакующую тройку "Ливерпуля", хочу сказать, что с ней что-то не так, Салах – ваш первый номер, Нуньес – ваш второй номер, но кто еще будет играть в тройке нападающих?", — приводит слова Каррега Sky Sports.

Напомним, самым результативным игроком "Ливерпуля" является Мохамед Салах.

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Джейми Каррагер Ливерпуль
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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