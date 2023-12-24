Каррагер: Ливерпуль упустил множество моментов в игре против Арсенала

Вчера "Ливерпуль" сыграл с "Арсеналом" 1:1, бывший игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер для Sky Sports высказался по поводу игры "мерсисайдцев":

"Ливерпуль" упустил множество моментов во вчерашней игре. Дарвин Нуньес и Луис Диас находятся в плохой бомбардирской форме. Глядя на атакующую тройку "Ливерпуля", хочу сказать, что с ней что-то не так, Салах – ваш первый номер, Нуньес – ваш второй номер, но кто еще будет играть в тройке нападающих?", — приводит слова Каррега Sky Sports.