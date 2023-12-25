Бернли – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

На Boxing Day мы получили классический подарок от Английской Премьер-лиги в виде полноценного тура. Одним из матчей этого тура будет противостояние "Бернли" и "Ливерпуля".

После победы над "Фулхэмом" в прошлом туре "бордовые" получили мощный положительный заряд, который можно нести с собой и в дальнейшем. Однако хватит ли его на матч против одной из сильнейших команд Англии в этом сезоне? Вопрос открытый.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени во вторник, 26 декабря.

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Бернли" — "Ливерпуль" Смотреть трансляцию

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