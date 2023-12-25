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Бернли – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
День Подарков в Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
На Boxing Day мы получили классический подарок от Английской Премьер-лиги в виде полноценного тура. Одним из матчей этого тура будет противостояние "Бернли" и "Ливерпуля".
После победы над "Фулхэмом" в прошлом туре "бордовые" получили мощный положительный заряд, который можно нести с собой и в дальнейшем. Однако хватит ли его на матч против одной из сильнейших команд Англии в этом сезоне? Вопрос открытый.
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени во вторник, 26 декабря.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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