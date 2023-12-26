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Кипер Фулхэма Лено толкнул болбоя в матче с Борнмутом
Странная ситуация во время матча 19-го тура АПЛ
Фото: fulhamfc.com / Автор невідомий
Голкипер "Фулхэма" Бернд Лено был участником странного инцидента во время матча против "Борнмута" в рамках 19-го тура АПЛ.
Лено спешил выполнить удар от ворот, но он был не доволен с какой скоростью подали мяч. Поэтому голкипер как можно скорее забрал его из рук парня и затем оттолкнул его в ответ.
Bernd Leno shoved a Bournemouth ball boy when retrieving the ball for a goal kick and avoided a booking ???????? pic.twitter.com/TQAUoG8KCj— SPORTbible (@sportbible) December 26, 2023
При первой возможности Бернд подошел к мальчику, чтобы извиниться и обнял его. Но болельщики все еще были возмущены этим эпизодом.
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