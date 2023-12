Кипер Фулхэма Лено толкнул болбоя в матче с Борнмутом

Голкипер "Фулхэма" Бернд Лено был участником странного инцидента во время матча против "Борнмута" в рамках 19-го тура АПЛ.

Лено спешил выполнить удар от ворот, но он был не доволен с какой скоростью подали мяч. Поэтому голкипер как можно скорее забрал его из рук парня и затем оттолкнул его в ответ.

Bernd Leno shoved a Bournemouth ball boy when retrieving the ball for a goal kick and avoided a booking ???????? pic.twitter.com/TQAUoG8KCj