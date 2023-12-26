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Кипер Фулхэма Лено толкнул болбоя в матче с Борнмутом

Англия
Обновлено

Странная ситуация во время матча 19-го тура АПЛ

Кипер Фулхэма Лено толкнул болбоя в матче с Борнмутом

Фото: fulhamfc.com / Автор невідомий

Новина українською

Голкипер "Фулхэма" Бернд Лено был участником странного инцидента во время матча против "Борнмута" в рамках 19-го тура АПЛ.

Лено спешил выполнить удар от ворот, но он был не доволен с какой скоростью подали мяч. Поэтому голкипер как можно скорее забрал его из рук парня и затем оттолкнул его в ответ.

При первой возможности Бернд подошел к мальчику, чтобы извиниться и обнял его. Но болельщики все еще были возмущены этим эпизодом.

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Бернд Лено Фулхэм (Лондон) Борнмут
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Источник:
mirror
Опубликовал: Екатерина Власова
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