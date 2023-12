Гениальность во всем. Сборная мира-2023 по версии UA-Футбол. Атакующий полузащитник

Бельгиец - один из представителей когорты звезд мирового уровня, о которых всегда говорят с определенной досадой. А если бы не был таким травматичным и смог раскрыть свой потенциал полностью, эх... Впрочем, мы же говорим о гении и одном из лучших полузащитников не только на данный момент, но и всего поколения. Который к счастью, сумел практически без повреждений пройти прошлую кампанию и продемонстрировать свой праймовый уровень. Конечно, речь идет о Кевине де Брюйне.

Это уже 5-й представитель "Манчестер Сити" в нашей символической команде. При этом команда еще полностью неизвестна (спойлер). И в каждом случае выбор игрока "горожан" в сборной 2023-го года еще более бескомпромиссный. На этот раз ко всем известному треблу и передовым тактическим идеям добавляются еще и мощные показатели результативности в лице Кевина. 16 ассистов за сезон в сильнейшей лиге мира! А если посмотреть на общую статистику на клубном уровне во всех турнирах в кампании 2022/23, то получим невероятные 10+28 баллов по системе "гол+пас".

Этот сезон, к сожалению, в расчет не берем. Нет, стата Кевина не упала. Всему помешала серьезная травма в самом начале сезона, из-за чего Де Брюйне выходил на поле последний раз еще в августе, и в итоге пока принял участие лишь в двух играх.

Так вот вернемся. Это феноменальные результаты для игрока позиции центра поля. Для сравнения: у ближайшего преследователя из ТОП-5 лиг Европы за прошлый сезон, его величества, самого Лионеля Месси на 8 ассистов меньше! При этом все мы понимаем, какой контраст в уровне между АПЛ и Лигой 1 (колоссальный!). В итоге звание лучшего распасовщика главного еврокубка и 4-й, рекордный в истории АПЛ, статус лучшего ассистента.

Что касается продвинутой статистики, то в прошлом сезоне во всех соревнованиях Кевин создавал в среднем за матч 3,4 голевых момента. Это лучший показатель среди игроков английской Премьер-лиги, которые сыграли 1000 минут.

Космический уровень понимания игры Де Брюйне уже давным-давно никого не удивляет. Бельгийский хавбек уже 8 лет является примой "горожан" и ключевой фигурой в организации игры "Сити". При этом Пеп уже сколько раз полностью сносил фундамент, перестраивал свою команду и придумывал новые сумасшедшие идеи. Неизменным лишь оставалась роль Кевина - творить. И это у 32-летнего полузащитника всегда получалось, без преувеличения, Божественно!

Влияние бельгийского гения на игру "Манчестер Сити" невероятно трудно переоценить. Чего только стоит травма Кевина в финале против "Интера". И как же трудно сразу стало команде Гвардиолы. Уже, как казалось до этого, банальное "найди голову или ногу Холанда и подай" уже не работало. Так мог только он - выполнить, на первый взгляд, простое действие, но настолько эффективно и эффектно. Бомбардирские рекорды Эрлинга в своем первом сезоне на "Эмирейтс" - это, безусловно, прямая заслуга Кевина. Однако, мы сегодня говорим именно о "рыжем принце".

Недавно Кевин вспомнил свой первый разговор с Гвардиолой.

Как видим, испанский наставник смотрел сквозь года вперед, а старательный и вечно скромный бельгиец не подвел своего главного наставника в карьере. Так и произошло в этом году. Кевин по результатам голосования за Золотой мяч 2023 наконец сумел пробиться в пятерку лучших. "Быть четвертым из семи миллиардов людей - это потрясающе", - так прокомментировал свое место в голосовании бельгиец. Это его самый высокий показатель в игровой карьере.

Несмотря на все свое спокойствие за полем, непосредственно в матче Де Брюйне может проявить характер ого-го. Например, отношения Кевина и Пепа не всегда походят на классический формат "отца и сына". Иногда случаются и прямые стыки двух гениальностей. Как вот это произошло в полуфинале с "Реалом". При счете 2:0 в пользу "горожан" Де Брюйне сказал испанскому коучу заткнуться после замечания в свою сторону. Наверное, еще только Месси в свое время мог себе такое позволить. Невероятная дерзость! Впрочем, после замены бельгийца в том поединке игрок и тренер крепко обнялись.

Безусловный Гений с большой буквы. Который уже не раз доказывал, что возвращается после тяжелых повреждений только сильнее. Уверены, что так и будет, и в этом случае. Как никак нужно выводить свой "Сити" в лидеры АПЛ и налаживать игру в центральной линии.

И напоследок добавим немного о личности Кевина вне поля. Де Брюйне в очередной раз доказал тезис, что талантливый человек - талантлив во всем.

Вот бельгиец косплеит своего своего тёзку - героя легендарного фильма "Один дома" Кевина МакКалистера. Согласитесь, что-то однозначно есть.

А например, в ноябре стало известно, что во время восстановления от травмы Де Брюйне не сидел без дела и проявлял свою креативную натуру в других творческих сферах. В частности, Кевин стал автором одной из песен известного рэпера Дрейка. Как вам такое амплуа бельгийца?

Wtf is Kevin De Bruyne doing writing for Drake ???????? pic.twitter.com/zwXzQl1klx