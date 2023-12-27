Брайтон – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Тоттенхэм" наконец вернулся на победный путь после 5 туров подряд без побед. В прошлом туре они даже оформили непростую победу над упрямым "Эвертоном" и, кажется, готовы к дальнейшим победам.

"Брайтон" хоть и остается тактически интересной командой, однако сильно пострадал от травм, качество игры при этом также неизбежно падает. Интересно, что они смогут противопоставить "шпорам".

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в четверг, 28 декабря.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Брайтон" — "Тоттенхэм" Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.