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Вирджил ван Дейк составил команду своей мечты

Англия

Команда состоит из пяти игроков

Вирджил ван Дейк составил команду своей мечты

Фото: twitter.com/LFC

Новина українською

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк составил команду своей мечты для игры пять на пять.

На позицию вратаря 32-летний футболист выбрал своего партнера по команде - Алисона. Также в пятерку вошли Роналдиньо ("Мой кумир, легенда"), Лионель Месси ("Возможно, один из лучших в истории") и Роналдо.

Конечно нидерландец не забыл о себе. Пятый игрок - Вирджил ван Дейк. Защитник аргументировал свой выбор:

"Просто потому, что я бы очень сильно хотел сыграть в таком составе".

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Лионель Месси Роналдиньо Роналдо Вирджил ван Дейк
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Источник:
FIFPRO
Опубликовал: Екатерина Власова
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