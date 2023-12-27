Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк составил команду своей мечты для игры пять на пять.

На позицию вратаря 32-летний футболист выбрал своего партнера по команде - Алисона. Также в пятерку вошли Роналдиньо ("Мой кумир, легенда"), Лионель Месси ("Возможно, один из лучших в истории") и Роналдо.

Конечно нидерландец не забыл о себе. Пятый игрок - Вирджил ван Дейк. Защитник аргументировал свой выбор: