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Вирджил ван Дейк составил команду своей мечты
Команда состоит из пяти игроков
Фото: twitter.com/LFC
Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк составил команду своей мечты для игры пять на пять.
На позицию вратаря 32-летний футболист выбрал своего партнера по команде - Алисона. Также в пятерку вошли Роналдиньо ("Мой кумир, легенда"), Лионель Месси ("Возможно, один из лучших в истории") и Роналдо.
Конечно нидерландец не забыл о себе. Пятый игрок - Вирджил ван Дейк. Защитник аргументировал свой выбор:
"Просто потому, что я бы очень сильно хотел сыграть в таком составе".
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Источник:FIFPRO
Опубликовал: Екатерина Власова
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