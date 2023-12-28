АПЛ. Эвертон – Манчестер Сити 1:3. Чемпионы мира подъехали во втором тайме

"Манчестер Сити" приехал на "Гудисон Парк" в новом для себя статусе клубных чемпионов мира, только выиграв трофей в Саудовской Аравии. Тем не менее, сегодняшний "Эвертон" не знает авторитетов – по крайней мере, до перерыва команда Шона Дайча давала бой чемпионам.

Матч начался по вполне привычному сценарию. "Манчестер Сити" давил: хороший темп задавал Фоден, Пикфорд тащил удары Нунеса, Альвареса и Грилиша. В таком ключе прошли первые полчаса поединка, а потом… а потом "Эвертон" реализовал первый же свой момент. "Горожане" допустили целый каскад ошибок, не будучи готовыми к старту своей же позиционной атаки и возникшим затем переходным фазам. Апогеем стал "предассист" Родри – лидер полузащиты "Сити" подарил мяч Макнилу в собственной штрафной, Дуайт прострелил на Харрисона, а Джек удачно замкнул (1:0).

Казалось бы, гости были обязаны броситься вперед, чтобы попытаться исправить ситуацию, но вместо этого Харрисон чуть не оформил дубль, классно словив снаряд на ногу после отскока – Эдерсон вытащил мяч из-под перекладины. "Сити" ушел на перерыв, проигрывая в счете, вдобавок глупо потеряв из-за травмы голеностопа Стоунза – англичанина вынужденно заменил Йошко Гвардиол. Если бы арбитр свистнул офсайд у форварда "Эвертона", то повреждение бы Джек не получил. Претензии Пепа к рефери были обоснованными.

Во втором тайме "Сити" взялся за дело. Сперва Фоден мощно и плотно приложился из-за пределов штрафной площадки "Эвертона" и попал в ближний угол – Пикфорд не достал (1:1). Фил почти сразу же претендовал на дубль, однако мяч после его касания прокатился рядом со штангой. Затем две попытки понадобилось уже Альваресу, удар со штрафного от аргентинца Джордан парировал, а вот 11-метровый – нет. Все дело в том, что на экваторе 45-минутки Аке зарядил сферу в руку Онана, арбитр назначил пенальти (1:2).

Дайч перестроил "Эвертон" на игру с тремя центрбеками, Миколенко поднялся выше по флангу. После этого "ириски" организовали неплохой момент, хоть и с противоположного края – Харрисон прострелил на Калверта-Льюина, правда, в борьбе с Аканджи форвард хозяев акцентированно пробить не сумел. Возможно, при счете 1:2 "Эвертон" пошел бы на штурм, но Пикфорд невовремя поплыл и на ровном месте подарил мяч сопернику. Бернарду Силва воспользовался ошибкой Джордана и закинул в пустые (1:3). Затем "Сити" имел шанс забить и четвертый, ох уж этот неутомимый Фоден.

К Виталию Миколенко претензий нет – он не допустил результативных ошибок, отыграл уверенно и в целом закрыл свой фланг. На данный момент украинец точно входит в число лучших левых защитников АПЛ. Среди опорников и партнеров по обороне Виталий получил лучший балл от WhoScored.

"Эвертон" впервые проигрывает при Дайче, забив первым, до встречи с "Сити" у "ирисок" было 13 побед и 4 ничьи, если они первыми открывали счет. "Горожане" возвращаются в ТОП-4 и имеют матч в запасе, а скаузеры могут опуститься в зону вылета, если "Лутон" на выходных вдруг дома обыграет "Челси".

АПЛ, 19-й тур

Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

"Эвертон" – "Манчестер Сити" 1:3

Голы: Харрисон (29) – Фоден (53), Альварес (64), Бернарду Силва (86)

"Эвертон": Пикфорд – Паттерсон, Тарковски, Брантуэйт, Миколенко – Гомеш (Кин, 65), Онана – Харрисон (Данжума, 80), Гарнер, Макнил – Бету (Калверт-Льюин, 65)

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Стоунз (Гвардиол, 43), Аканджи, Аке – Нунес (Ковачич, 65), Родри – Силва, Фоден, Грилиш – Альварес

Предупреждения: Паттерсон (39), Гомеш (60), Пикфорд (63), Брантуэйт (78) – Аканджи (59), Грилиш (81)