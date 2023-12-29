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Артета: Игроки приложили огромные усилия, но результат разочаровывает

Англия

Тренер подвел итоги игры с Вест Хэмом

Артета: Игроки приложили огромные усилия, но результат разочаровывает

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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подвел итоги игры с "Вест Хэмом".

"Канониры" потерпели поражение со счетом 0:2 в 19-м туре АПЛ.

О решении судей засчитать первый гол

"Я не видел [вышел ли мяч за лицевую]. Говорят, что он не вышел полностью. Жаль, что с теми технологиями, которые у нас есть, мы не можем сказать об этом с уверенностью".

Об игре

"Поздравляю "Вест Хэм" и хвалю своих игроков. Если посмотреть на то, сколько моментов мы создавали в этом матче, результат разочаровывает. Хотя они лучше действовали в штрафной".

О проблемах с реализацией

У нас есть игроки, которых я люблю больше всего. Что нам нужно сделать, так это создавать более опасные моменты, обрести больше уверенности и тренироваться", - сказал Артета.

"Мы хотим быть на вершине, и сегодня мы очень, очень разочарованы. Мы доминировали в игре. Мы находимся в очень хорошем положении. Сегодняшний вечер разочаровал. Мы должны собраться перед важной игрой против "Фулхэма".

Мы доминировали на протяжении 100 минут. Я думаю, что игроки приложили огромные усилия. Сейчас мы испытываем тяжелые чувства, но через 72 часа у нас еще одна игра. Это футбол, мы должны совершенствоваться в определенных областях", - добавил испанец.

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Источник:
football.london
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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