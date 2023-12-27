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Микель Артета поделился трансферными планами Арсенала

Англия
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Главный тренер Арсенала не указал конкретных имен

Микель Артета поделился трансферными планами Арсенала

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Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился трансферными планами клуба. Но не указал конкретных имен.

"У нас есть определенные футболисты, которые мы бы хотели приобрести, и идеи. Мы не знаем, как будет выглядеть наша команда через две недели. Это очень сложный рынок, он очень быстро меняется".

Сейчас "Арсенал" занимает вторую позицию в Премьер-лиге и имеет 40 баллов, но у команды Артеты есть все шансы опередить лидеров ("Ливерпуль", который имеет 42 очка) в первой части сезона.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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