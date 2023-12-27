Микель Артета поделился трансферными планами Арсенала

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился трансферными планами клуба. Но не указал конкретных имен.

"У нас есть определенные футболисты, которые мы бы хотели приобрести, и идеи. Мы не знаем, как будет выглядеть наша команда через две недели. Это очень сложный рынок, он очень быстро меняется".