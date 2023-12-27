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Микель Артета поделился трансферными планами Арсенала
Главный тренер Арсенала не указал конкретных имен
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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился трансферными планами клуба. Но не указал конкретных имен.
"У нас есть определенные футболисты, которые мы бы хотели приобрести, и идеи. Мы не знаем, как будет выглядеть наша команда через две недели. Это очень сложный рынок, он очень быстро меняется".
Сейчас "Арсенал" занимает вторую позицию в Премьер-лиге и имеет 40 баллов, но у команды Артеты есть все шансы опередить лидеров ("Ливерпуль", который имеет 42 очка) в первой части сезона.
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