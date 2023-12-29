Юрген Клопп высказался об отъезде Салаха на Кубок Африки

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал предстоящий отъезд вингера Мохамеда Салаха в сборную Египта для участия в Кубке африканских наций - 2024.

"Каждый долгосрочный план зависит от того, кто доступен.

Это не впервые (когда Салах едет на Кубок Африки). В прошлом у нас было еще хуже, когда и Мо, и Мане выезжали, но мы всегда справлялись с этим.

Мы знали, что Кубок Африки время от времени случается и Мо должен поехать. И Кубок Азии тоже. Мы знали это, и теперь нам нужно с этим смириться, и мы это сделаем", - приводит слова Клоппа Sky Sports.