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Тһе АІтеІтіс опубликовало список лучших трансферов Юргена Клоппа
Мохамед Салах признан лучшим подписанием
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Издание the АІтеІтіс опубликовало список лучших трансферов Юргена Клоппа за время пребывания в "Ливерпуле".
Мохамед Салах признан лучшим подписанием главного тренера. Египетский футболист перешел из "Ромы" в английский клуб в 2017 году.
Первая пятерка выглядит так:
- Мохамед Салах, из "Ромы" за 34 миллиона фунтов;
- Вирджил ван Дейк, из "Саутгемптона" за 75 миллионов фунтов;
- Алисон, из "Ромы" за 56 миллионов фунтов;
- Садио Мане, из "Саутгемптона" за 30 миллионов фунтов;
- Эндрю Робертсон, из "Галла" за 8 миллионов фунтов.
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Источник:theathletic.
Опубликовал: Екатерина Власова
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