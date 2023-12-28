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Тһе АІтеІтіс опубликовало список лучших трансферов Юргена Клоппа

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Мохамед Салах признан лучшим подписанием

Тһе АІтеІтіс опубликовало список лучших трансферов Юргена Клоппа

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Издание the АІтеІтіс опубликовало список лучших трансферов Юргена Клоппа за время пребывания в "Ливерпуле".

Мохамед Салах признан лучшим подписанием главного тренера. Египетский футболист перешел из "Ромы" в английский клуб в 2017 году.

Первая пятерка выглядит так:

  • Мохамед Салах, из "Ромы" за 34 миллиона фунтов;
  • Вирджил ван Дейк, из "Саутгемптона" за 75 миллионов фунтов;
  • Алисон, из "Ромы" за 56 миллионов фунтов;
  • Садио Мане, из "Саутгемптона" за 30 миллионов фунтов;
  • Эндрю Робертсон, из "Галла" за 8 миллионов фунтов.

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Источник:
theathletic.
Опубликовал: Екатерина Власова
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