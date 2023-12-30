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Руководство Вест Хэма собирается продлить контракт с Дэвидом Мойесом - СМИ

Англия

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Руководство Вест Хэма собирается продлить контракт с Дэвидом Мойесом - СМИ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Руководство "Вест Хэма" продлит контракт с 60-летним шотландским главным тренером Дэвидом Мойесом до лета 2026 года, сообщает The Guardian.

По данным источника, руководство "молотков" в восторге от результатов работы шотландского тренера. Сообщается, что сам Мойес также готов к продолжению работы в "Вест Хэме" в сезоне 2024/25 и 2025/26.

Напомним, "Вест Хэм" занимает 6 место в турнирной таблице АПЛ, набрав 33 очка.

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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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