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Гвардиола: Холанд все еще не тренируется в общей группе. Де Брюйне ближе к возвращению
Бельгиец может вскоре снова сыграть за "горожан"
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал кадровую ситуацию в отношении лидеров команды:
“Холанд все еще не тренируется в общей группе. Возможно, ближайшим игроком к возвращению является Кевин де Брюйне, но мы должны быть осторожны. Я доволен тем, как Кевин тренируется, ему потребовался перерыв", - сказал Гвардиола.
Холанд пропустил последние шесть матчей "Манчестер Сити" из-за травмы. Норвежец поехал вместе с командой в Саудовскую Аравию на Клубный чемпионат мира, однако так и не попал в заявку на поединки.
Де Брюйне не играет с августа этого года. В первом туре АПЛ он получил тяжелую травму. Ожидалось, что бельгиец не сыграет до конца 2023 года.
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