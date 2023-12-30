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Гвардиола: Холанд все еще не тренируется в общей группе. Де Брюйне ближе к возвращению

Англия

Бельгиец может вскоре снова сыграть за "горожан"

Гвардиола: Холанд все еще не тренируется в общей группе. Де Брюйне ближе к возвращению

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал кадровую ситуацию в отношении лидеров команды:

“Холанд все еще не тренируется в общей группе. Возможно, ближайшим игроком к возвращению является Кевин де Брюйне, но мы должны быть осторожны. Я доволен тем, как Кевин тренируется, ему потребовался перерыв", - сказал Гвардиола.

Холанд пропустил последние шесть матчей "Манчестер Сити" из-за травмы. Норвежец поехал вместе с командой в Саудовскую Аравию на Клубный чемпионат мира, однако так и не попал в заявку на поединки.

Де Брюйне не играет с августа этого года. В первом туре АПЛ он получил тяжелую травму. Ожидалось, что бельгиец не сыграет до конца 2023 года.

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Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Кевин Де Брюйне Эрлинг Холанд
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Kondor (Веселе)
30.12.2023 в 11:14
Тут всi впевненi,що це сайт UA футбол?
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
30.12.2023 в 11:14
Тут всi впевненi,що це сайт UA футбол?
Ответить
0
0

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