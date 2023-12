АПЛ. Команды Миколенко и Ярмолюка разгромно проиграли, Астон Вилла спаслась в матче с аутсайдером

"Вулверхэмптон" – "Эвертон" 3:0

Голы: Килман (25), Кунья (53), Доусон (61)

"Вулверхэмптон" намного лучше провел первую половину встречи и заслуженно ушел на перерыв, ведя в счете. Много раз вылетал на ворота и по делу мог забивать форвард Хван Хи Чхан, но гол пришел только после суматохи на угловом – мяч в сетку на экваторе 45-минутки затолкнул защитник "волков" Макс Килман. Гол футболист посвятил партнеру по команде Марио Лемина, отец которого скончался на этой неделе.

Хозяева удвоили счет по выходу из раздевалки, неплохую размашистую комбинацию завершил Кунья. Вскоре залетел и третий мяч: Доусон аккуратно подправил то ли удар, то ли передачу Матеуса в штрафную площадку. Издевательский четвертый гол был отменен из-за офсайда у Хван Хи Чхана.

Где все это время был "Эвертон"? Команда Шона Дайча не демонстрировала контригры и с треском провалилась в обороне. Опосредованные минимальные претензии Виталию Миколенко можно предъявить за первый и второй голы "Вулвз". Сначала украинец не заблокировал ключевой навес Куньи, а затем поздновато пустился блокировать дриблинг Сарабии. В любом случае, дальше партнеры Миколенко тоже не отличились дисциплинированностью и скоростью реакции.

"Кристал Пэлас" – "Брентфорд" 3:1

Голы: Олисе (14, 58), Эзе (39) – Луис-Поттер (2)

"Брентфорд" быстро вышел вперед, но "Кристал Пэлас" отыгрался еще до перерыва. Во втором тайме "орлы" затолкали и третий гол. Добавим, что Олисе отличился дублем, также он забил в прошлом туре в игре с "Челси" (2:1).

"Пчелы", в отличие от "Эвертона" в матче с "Вулвз", боролись, но спастись не сумели. Егор Ярмолюк стал одной из пяти замен Томаса Франка, за 15 минут украинец не успел помочь своей команде.

