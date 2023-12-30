АПЛ. Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед 2:0. Пешеходная победа команды Гвардиолы

Возвращение "Манчестер Сити" на "Этихад" было долгожданным событием для местных болельщиков, ведь последний матч, который они видели собственными глазами на родном стадионе - это ничья против "Кристал Пэлас", когда их любимая команда упустила победу на последних минутах. С тех пор многое произошло, "горожане" уже успели стать клубными чемпионами мира, вот только не хватало уверенной и спокойной победы в родных стенах, что красиво завершить 2023-й год, который стал легендарным и незабываемым для всей голубой части Манчестера.

Команда Пепа Гвардиолы все же не впечатлила так, как того можно было ожидать перед стартовым свистком. Достаточно пассивный и пешеходный футбол в исполнении "горожан" заставлял зевать и задаваться вопросом: а почему "Сити" играет вот так? Наставник команды спокойно бы ответил, что сейчас есть серьезные кадровые проблемы, в частности не играют Эрлинг Холанд, Жереми Доку, Джон Стоунз и даже Кевин Де Брюйне на скамейке запасных, он еще не готов играть со старта.

И да, эти аргументы работают, хотя когда тебе противостоит номинально худшая команда чемпионата, то ты все же обязан показывать более сильную игру. После нескольких слабых подходов к чужим воротам, внезапный гол забил Родри. Он забрал мяч у Фила Фодена, которого накрывал Винисиус Соуза и протащил круглого вперед, в итоге пробив точно в дальний угол, без шансов для Фодерингема.

И среди интересного в первом тайме фактически все. Был контроль, были попытки пройти низкий защитный блок соперника, но это не заканчивалось практически ничем, большинство ударов хозяев поля были легко заблокированы. Что касается подопечных Криса Уайлдера, то они ждали своих шансов, в основном защищаясь. Под конец тайма сразу два шанса было у Уильяма Осулы, однако одну попытку заблокировал Уокер, а другую - поймал Эдерсон.

Во втором тайме попытки "горожан" забить гол выглядели более активными и слегка опасными. Мы увидели больше движения в исполнении подопечных Гвардиолы, особенно они оживились после того, как на поле вышел Оскар Бобб вместо Джека Грилиша. Джек, наверное, хорошо отпраздновал Рождество, иначе такое выступление от вингера не объяснить.

Именно после выхода Бобба "Манчестер Сити" забил красивый второй гол в матче, начал атаку именно норвежец. Он отдал классный пас в штрафную на Фила Фодена, который прострелил вдоль и Хулиан Альварес дотянулся и занес круглого в сетку ворот. 2:0. И все вдруг стало намного спокойнее, по крайней мере местные трибуны перестали сидеть в напряжении.

А от гостей мы так ничего интересного во втором тайме и не увидели. Никаких ударов или даже намеков на такие удары. Команда Криса Уайлдера выглядела откровенно безнадежной сегодня, мяч был под контролем у "Сити", которые пытались забить еще и порадовать своих болельщиков красивым разгромом, но не получилось. Спокойная, пешеходная и скучноватая победа от лучшей команды мира в 2023 году. Они возвращаются в гонку за титул (кто бы сомневался), поэтому вся интрига еще впереди.

АПЛ, 20-й тур

Стадион: "Этихад Стэдиум" (Манчестер)

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

"Манчестер Сити" — "Шеффилд Юнайтед" 2:0

Голы: Родри (14), Альварес (61)

"Манчестер Сити": Эдерсон — Уокер (Диаш, 68), Аканджи, Аке, Гвардиол — Силва, Ковачич (Льюис, 68) — Фоден, Родри, Грилиш (Бобб, 52) — Альварес

"Шеффилд Юнайтед": Фодерингем — Балдок, Робинсон, Трасти — Богл, Соуза, Норвуд, Томас (Норрингтон-Дэвис, 90) — Бен Слиман (Брюстер, 68), Осула (Арчер, 68) — Брукс (Озборн, 80)

Предупреждения: Ковачич (43) — Богл (89)