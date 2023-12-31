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Голкипер Ливерпуля Алиссон стал лидером АПЛ по сухим матчам в 2023 году
Вратарь-чемпион едва попал в пятерку
Getty Images / Global Images Ukraine
Бразильский голкипер "Ливерпуля" Алиссон Бекер стал лидером АПЛ по количеству "сухих" матчей в рамках чемпионата в течение 2023 года.
В активе стража ворот 16 поединков без пропущенных голов.
Второе и третье место делят голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес и Давид Райя, который в 2023 году выступал за "Брентфорд" и "Арсенал" (по 12).
Четвертую позицию занял Джордан Пикфорд из "Эвертона" (11), а пятую строчку делят Бернд Лено из "Фулхэма" и Эдерсон из "Манчестер Сити" (по 10).
Добавим, что в текущем сезоне у “Ливерпуля” наименьшее количество пропущенных голов среди всех команд АПЛ (16). В 17 поединках играл Алиссон (13 пропущенных), еще в двух – Кайомин Келлехер (3).
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