АПЛ. Фулхэм – Арсенал 2:1. Артета проигрывает второе лондонское дерби подряд

Предновогоднее лондонское дерби встретило украинских болельщиков не лучшими новостями, ведь матч пропускал Александр Зинченко из-за проблем с икрами. Мы хотели, чтобы наш соотечественник реабилитировался за ошибки в прошлых матчах, но эту задачу ему придется решать уже в новом, 2024 году. А сегодня его "Арсеналу" пришлось решать вопрос без него.

Вместо Зинченко в стартовом составе команды Артеты оказался Якуб Кивиор. Были и неожиданности от Марку Силвы, наставник "Фулхэма" выпустил в старте Виллиана, который накануне игры числился как травмированный и сам наставник "дачников" сомневался, сможет ли 35-летний бразилец хотя бы выйти на замену. В итоге тот вышел вообще в старте и провел достаточно качественный матч. Но это мы немного забегаем вперед, давайте обо всем по порядку.

В дебюте встречи "канониры" смогли разыграть стремительную атаку, которую начал быстрым вбрасыванием Давид Рая. В итоге круглый дошел до Габриэла Мартинелли, который пробежал половину поля, сместился ближе к центру и пробивал в дальний угол. Лено справился с ударом, но на добивании первым оказался Букайо Сака, который слегка неуклюже, но занес круглого в ворота.

Как ни странно, но подопечные Артеты решили уже с того же момента играть по счету. "Фулхэм" же показал очень правильную реакцию на пропущенный гол и взял круглого под свой контроль, систематически угрожая воротам Давида Райи в поисках гола. Неплохие моменты были у Рауля Хименеса и Виллиана, но их ударам не хватило в первом случае силы, а в другом - точности.

"Арсенал" действительно отбивался и рассчитывал на контратаки, а зря, ведь соперник достаточно умело пользовался своим владением и сравнял счет на 29-й минуте, когда после важного отбора от Калвина Бесси на своей половине поля полетела контратака: Виллиан запустил Кейрни, который в касание прострелил вдоль и на дальней штанге нашел Рауля Хименеса. Мексиканец уверенно пробил и сравнял счет на табло. 1:1.

Как только "дачники" сравняли, они решили успокоиться, отойти немного назад и сохранить такой счет как минимум до перерыва. Несмотря на один очень острый момент у Мартинелли, им все же удалось удержать ничью до перерыва, а на второй тайм они снова вышли со слегка другим настроением, они были снова готовы забивать.

После относительно пассивного старта от команды Микеля Артеты, хозяева поля нашли свой гол, хотя и получилось это скорее случайно. Подача с углового и Габриэл пытался выбить мяч подальше, впрочем он попал в своего партнера по команде Такехиро Томиясу и круглый выскочил прямо под удар Бобби Декордови-Риду, который спокойно разобрался в ситуации и вывел свою команду вперед. 2:1.

Несмотря на некоторые атакующие замены от наставника "Арсенала", в частности вышли Жезус и Троссар, какого-то мощного штурма ворот Бернда Лено мы не увидели. Это был скорее равный матч между командами, которые готовы уколоть друг друга в любой момент: на острый удар от Букайо Сака "Фулхэм" ответил выстрелом от Палиньи из-за пределов штрафной площади. А ближе к концу Андреас Перейра вообще мог убивать всю интригу, впрочем мяч после его прямого удара со штрафного попал в перекладину.

В концовке "Арсенал" все же пошел на то, что отдаленно можно назвать штурмом, в основном это были забросы и подачи в штрафную, но у них в команде даже нет высоких игроков для подобного футбола. Поэтому безуспешно. Сегодня победила команда, которая имела больше желания и просто показала лучший футбол. Команда Александра Зинченко остается на четвертом месте, у них поровну очков с "Манчестер Сити", но у "горожан" матч в запасе, а "Фулхэм" обходит "Кристал Пэлас" и выходит на 13-ю строчку в турнирной таблице.

Всех с наступающим Новым Годом, друзья!

АПЛ, 20-й тур

Стадион: "Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный судья: Джош Смит (Англия)

"Фулхэм" — "Арсенал" 2:1

Голы: Хименес (29), Декордова-Рид (60) — Сака (5)

"Фулхэм": Лено — Кастань, Адарабиойо, Бесси, Робинсон — Палинья, Кейрни (Рид, 90+3) — Декордова-Рид (Диоп, 79), Ивоби (Перейра, 72), Виллиан (Уилсон, 79) — Хименес

"Арсенал": Рая — Уайт (Жезус, 68), Салиба, Габриэл, Кивиор (Томиясу, 46) — Эдегор, Райс, Хаверц (Нелсон, 78) — Сака, Нкетиа, Мартинелли (Троссар, 68)

Предупреждения: Кейрни (65), Бесси (77), Хименес (90+3), Лено (90+6) — Салиба (87)