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Известны оценки Забарного за матч с Тоттенхэмом
Конечно, было тяжело
Скриншот: afcbournemouth
Матч 20-го тура АПЛ между "Тоттенхэмом" и "Борнмутом" завершился викторией первых со счетом 3:1.
Украинец Илья Забарный провел полный поединок за "красно-черных", в котором трижды вынес мяч, ликвидировав угрозу, совершил 3 перехвата, 1 отбор, 1 фол, выиграл 3 дуэли из 5-и, выполнил 7 удачных лонгболов из 9-и, а также 3 раза потерял мяч. Отдельно отмечаем показатель точности пасов - аж 94%!
Поэтому, за матч с грандом английского футбола Забарный получил оценку 6,3 от аналитически-статистического ресурса WhoScored и 6,6 от их коллег из Sofascore.
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Таким образом, можем констатировать, что Илья Забарный провел за "Борнмут" все матчи без замен в первой части сезона АПЛ.
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