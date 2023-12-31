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Известны оценки Забарного за матч с Тоттенхэмом

Англия
Обновлено

Конечно, было тяжело

Известны оценки Забарного за матч с Тоттенхэмом

Скриншот: afcbournemouth

Новина українською

Матч 20-го тура АПЛ между "Тоттенхэмом" и "Борнмутом" завершился викторией первых со счетом 3:1.

Украинец Илья Забарный провел полный поединок за "красно-черных", в котором трижды вынес мяч, ликвидировав угрозу, совершил 3 перехвата, 1 отбор, 1 фол, выиграл 3 дуэли из 5-и, выполнил 7 удачных лонгболов из 9-и, а также 3 раза потерял мяч. Отдельно отмечаем показатель точности пасов - аж 94%!

Поэтому, за матч с грандом английского футбола Забарный получил оценку 6,3 от аналитически-статистического ресурса WhoScored и 6,6 от их коллег из Sofascore.

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Таким образом, можем констатировать, что Илья Забарный провел за "Борнмут" все матчи без замен в первой части сезона АПЛ.

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Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Борнмут Илья Забарный
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
31.12.2023 в 18:56
Как же так,а?
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
31.12.2023 в 18:56
Как же так,а?
Ответить
0
0

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