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Ливерпуль – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Топ-матч от Английской Премьер-лиги в первый день 2024 года
Getty Images / Global Images Ukraine
Подопечные Эдди Хау выиграли всего 1 матч из последних 7. Остальные 6 — сплошные поражения. Именно в такой игровой форме они подходят к визиту на "Энфилд". Ранее в этом сезоне они уже уступили "Ливерпулю" в домашних стенах 2:1, когда играли в большинстве и сами были куда более мощной командой.
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Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 1 января.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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