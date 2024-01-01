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Челси начал переговоры по Тодибо. Ницца не хочет продавать игрока зимой

Англия

Синие начали переговоры с целью подписания 24-летнего защитника

Челси начал переговоры по Тодибо. Ницца не хочет продавать игрока зимой

Фото: OGC Nice

Новина українською

"Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" интересуются игроком "Ниццы" Тодибо.

Как сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна, "синие" начали переговоры с целью подписания 24-летнего защитника. "Челси" хочет оформить переход Тодибо уже в январское трансферное окно. Этот футболист высоко котируется в шорт-листе клуба.

Весьма конкретную заинтересованность в Тодибо ранее выражал "Тоттенхэм". Защитнику нравится проект, представленный этим клубом.

Француз также остается в списке потенциальных новичков "Манчестер Юнайтед".

"Ницца" не намерена продавать футболиста в январе.

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Источник:
Santi Aouna
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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