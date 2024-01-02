Под руководством Уэйна Руни Бирмингем опустился с 6-го места на 20-е в Чемпионшипе

Уэйн Руни показывает провальные результаты в "Бирмингеме".

Вчера клуб из одноименного города разгромно проиграл "Лидсу" на выезде (0:3) в рамках Чемпионшипа.

Из 15 матчей во главе команды Руни выиграл лишь два: у "Кардиффа" (1:0) и у "Шеффилд Уэнсдей" (2:1), занимающего 22-е место из 24 команд.

После прихода лучшего бомбардира в истории "Манчестер Юнайтед" "Бирмингем" опустился с шестого места, что позволяет попасть в плей-офф Чемпионшипа, на 20-е. Команды с 22-го по 24-е место вылетают в Лигу 1.

До "Бирмингема" Руни тренировал американский "Ди Си Юнайтед".