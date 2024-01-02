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Мохамед Салах не забил 4 из 10 последних пенальти за Ливерпуль
Египтянин не реализовал 4 из 10 последних пенальти
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мохамед Салах не забил почти половину последних пенальти за "Ливерпуль".
Вчера форвард мерсисайдцев не смог переиграть вратаря "Ньюкасла" Мартина Дубравку, который отразил удар с точки.
Египтянин не реализовал 4 из 10 последних пенальти в составе "Ливерпуля". Кроме "Ньюкасла", он не забил "Арсеналу" и "Борнмуту" (дважды).
4 промаха с пенальти - худший результат в АПЛ с начала прошлого сезона.
На счету египтянина 14 голов в текущем сезоне АПЛ. Столько же забил нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, который сейчас восстанавливается от травмы.
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