Мохамед Салах не забил 4 из 10 последних пенальти за Ливерпуль

Мохамед Салах не забил почти половину последних пенальти за "Ливерпуль".

Вчера форвард мерсисайдцев не смог переиграть вратаря "Ньюкасла" Мартина Дубравку, который отразил удар с точки.

Египтянин не реализовал 4 из 10 последних пенальти в составе "Ливерпуля". Кроме "Ньюкасла", он не забил "Арсеналу" и "Борнмуту" (дважды).

4 промаха с пенальти - худший результат в АПЛ с начала прошлого сезона.

На счету египтянина 14 голов в текущем сезоне АПЛ. Столько же забил нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, который сейчас восстанавливается от травмы.