Официально. Уэйн Руни уволен из Бирмингема

"Бирмингем" принял решение уволить главного тренера Уэйна Руни, сообщает официальный сайт клуба.

Руни возглавил "синеносых" только 11 октября, вскоре после своего расставания с "Ди Си Юнайтед" из МЛС. Контракт английского специалиста с клубом был рассчитан на три с половиной года.

"К сожалению, время, проведенное Уэйном с нами, прошло не так, как планировалось, и мы решили двигаться в другом направлении", - сказал исполнительный директор клуба Гарри Кук.

За 15 матчей Руни выиграл лишь два: у "Кардиффа" (1:0) и у "Шеффилд Уэнсдей" (2:1).

Сейчас "Бирмингем" находится на 20-Й строчке в турнирной таблице Чемпионшипа. В 26 поединках команда смогла набрать лишь 28 пунктов.