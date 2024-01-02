Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально. Уэйн Руни уволен из Бирмингема
Специалист недолго проработал в клубе
bcfc.com
"Бирмингем" принял решение уволить главного тренера Уэйна Руни, сообщает официальный сайт клуба.
Руни возглавил "синеносых" только 11 октября, вскоре после своего расставания с "Ди Си Юнайтед" из МЛС. Контракт английского специалиста с клубом был рассчитан на три с половиной года.
"К сожалению, время, проведенное Уэйном с нами, прошло не так, как планировалось, и мы решили двигаться в другом направлении", - сказал исполнительный директор клуба Гарри Кук.
За 15 матчей Руни выиграл лишь два: у "Кардиффа" (1:0) и у "Шеффилд Уэнсдей" (2:1).
Сейчас "Бирмингем" находится на 20-Й строчке в турнирной таблице Чемпионшипа. В 26 поединках команда смогла набрать лишь 28 пунктов.
Club statement: Wayne Rooney— Birmingham City FC (@BCFC) January 2, 2024
Популярное сейчас
- Роман Григорчук: О стиле Черноморца, уникальном случае в карьере, судьбе Салюка и Брагару и мыслях о Европе
- Мбаппе сделал первый шаг, свидетельствующий о скором трансфере в Реал
- Коноплянка уже три месяца не получает зарплату в ЧФР Клуж - Источник
- Артета: Теперь у меня очень плохое ощущение
- Сразу же плюс 25 миллионов к цене дома по соседству. Месси купил особняк в Майами и взорвал рынок недвижимости
- Винисиус Жуниор устроил турне по матчам НБА и собрал коллекцию маек звезд баскетбола. ФОТО