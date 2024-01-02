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Официально. Уэйн Руни уволен из Бирмингема

Англия
Обновлено

Специалист недолго проработал в клубе

Официально. Уэйн Руни уволен из Бирмингема

bcfc.com

Новина українською

"Бирмингем" принял решение уволить главного тренера Уэйна Руни, сообщает официальный сайт клуба.

Руни возглавил "синеносых" только 11 октября, вскоре после своего расставания с "Ди Си Юнайтед" из МЛС. Контракт английского специалиста с клубом был рассчитан на три с половиной года.

"К сожалению, время, проведенное Уэйном с нами, прошло не так, как планировалось, и мы решили двигаться в другом направлении", - сказал исполнительный директор клуба Гарри Кук.

За 15 матчей Руни выиграл лишь два: у "Кардиффа" (1:0) и у "Шеффилд Уэнсдей" (2:1).

Сейчас "Бирмингем" находится на 20-Й строчке в турнирной таблице Чемпионшипа. В 26 поединках команда смогла набрать лишь 28 пунктов.

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Уэйн Руни Бирмингем Сити
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Источник:
bcfc.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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