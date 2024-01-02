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Уэйн Руни прокомментировал свою отставку из Бирмингема

Англия

Руни высказался о своем уходе из Бирмингема

Уэйн Руни прокомментировал свою отставку из Бирмингема

bcfc.com

Михаил Олексиенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Легенда английского футбола Уэйн Руни высказался о своем уходе из "Бирмингема".

"Я хотел бы поблагодарить Тома Вагнера, Тома Брэди и Гарри Кука за возможность руководить "Бирмингемом" и за поддержку, которую все они оказывали мне на протяжении моего короткого периода работы в клубе. Футбол - это бизнес, ориентированный на результаты, и я признаю, что они были не на том уровне, на котором я хотел их видеть. Однако время - самый ценный товар, необходимый тренеру.

Я не думаю, что 13 недель было достаточно, чтобы увидеть изменения. Лично мне нужно некоторое время, чтобы преодолеть эту неудачу. Теперь я планирую провести некоторое время со своей семьей, готовясь к следующей возможности на моем пути как тренера", - приводит слова Руни журналист Бен Джейкобс в своих социальных сетях.

Сегодня стало известно о том, что Уэйн Руни был отправлен в отставку с поста главного тренера "Бирмингема". Он возглавлял клуб из Англии с октября 2023 года.

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