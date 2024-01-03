Эвертон может предложить Джесси Лингарду контракт до конца сезона-2023/2024

"Эвертон" рассматривает возможность приглашения бывшего хавбека "Манчестер Юнайтед" и "Ноттингем Форест" Джесси Лингарда, который с лета прошлого года находится в статусе свободного агента. Об этом сообщает talkSPORT.

Напомним, в конце декабря сообщалось, что Лингард может продолжить карьеру во Франции. Тогда пресса писала, что в услугах опытного футболиста заинтересован "Лилль".

Последним клубом Джесси был "Ноттингем Форест", который он покинул летом 2023 года. Осенью Лингард некоторое время тренировался под руководством Стивена Джеррарда в саудовском "Аль-Иттифаке", однако стороны не стали заключать полноценный контракт.

"Эвертон" после 20 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона располагается на 17-м месте турнирной таблицы, имея в своем активе 16 набранных очков. Ранее "ирисок" лишили 10 очков за нарушение правил финансового фэйр-плей.