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Эвертон может предложить Джесси Лингарду контракт до конца сезона-2023/2024

Англия

Джесси с лета находится в статусе свободного агента

Эвертон может предложить Джесси Лингарду контракт до конца сезона-2023/2024

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Эвертон" рассматривает возможность приглашения бывшего хавбека "Манчестер Юнайтед" и "Ноттингем Форест" Джесси Лингарда, который с лета прошлого года находится в статусе свободного агента. Об этом сообщает talkSPORT.

Напомним, в конце декабря сообщалось, что Лингард может продолжить карьеру во Франции. Тогда пресса писала, что в услугах опытного футболиста заинтересован "Лилль".

Последним клубом Джесси был "Ноттингем Форест", который он покинул летом 2023 года. Осенью Лингард некоторое время тренировался под руководством Стивена Джеррарда в саудовском "Аль-Иттифаке", однако стороны не стали заключать полноценный контракт.

"Эвертон" после 20 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона располагается на 17-м месте турнирной таблицы, имея в своем активе 16 набранных очков. Ранее "ирисок" лишили 10 очков за нарушение правил финансового фэйр-плей.

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Эвертон (Ливерпуль) Джесси Лингард
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Источник:
talksport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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